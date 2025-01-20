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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Акції в Азії на підйомі напередодні інавгурації Трампа; акції Китаю зростають
07:46 20.01.2025 |
Більшість азіатських акцій зросли в понеділок на тлі деяких надій на те, що обраний президент США Дональд Трамп не буде дотримуватися настільки жорсткої риторики щодо Китаю, як побоювалися, коли він вступить на посаду.
У п'ятницю регіональні фондові індекси перейняли позитив від Волл-стріт, оскільки безліч позитивних банківських звітів і зростаючі надії на зниження процентних ставок привели до значного зростання американських акцій.
Ф'ючерси на американські фондові індекси були менш оптимістичними на азіатських торгах в понеділок, трохи знизившись на тлі деякої обережності щодо Трампа. Американські ринки також будуть закриті в понеділок у зв'язку з Днем пам'яті Мартіна Лютера Кінга-молодшого.
Більшість азіатських акцій зросли, причому лідерами стали японські та гонконгські акції. Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX зросли на 1,5% кожен, а гонконгський індекс Hang Seng додав 1,6%.
Надії на менш жорстку риторику щодо Китаю зросли після того, як Трамп не зробив жодної згадки про свої плани щодо торговельних мит під час переможного мітингу у Вашингтоні в неділю. Але новообраний президент підтвердив плани посилити боротьбу з імміграцією та зменшити державний нагляд за вітчизняними компаніями.
Fox News Digital повідомив, що Трамп планує підписати рекордну кількість указів, коли вступить на посаду в понеділок, деякі з них можуть включати підвищення торгових тарифів проти Китаю.
Новообраний президент пообіцяв запровадити мито до 60% на весь китайський імпорт, а також націлився на Мексику та Канаду, підвищивши тарифи.
Такий крок потенційно може підірвати світову торгівлю і не обіцяє нічого доброго для економік, орієнтованих на експорт.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,8% та 0,5% відповідно.
У понеділок Народний банк Китаю зберіг базову процентну ставку по кредитах без змін, як і очікувалося, при цьому Пекін, як бачимо, стримує свої стимулюючі заходи, намагаючись домогтися більшої ясності щодо планів Трампа щодо торгових мит.
Очікується, що Китай вживатиме ще більш агресивних заходів стимулювання, щоб компенсувати економічні негативні наслідки будь-якого потенційного підвищення мит. Очікується, що мита Трампа спричинять ще більший тиск на китайську економіку, яка бореться зі стійкою дезінфляцією та тривалим падінням ринку нерухомості.
Тим не менш, дані про валовий внутрішній продукт, опубліковані минулого тижня, показали деяке поліпшення в економіці Китаю після того, як Пекін випустив найагресивніший раунд стимулюючих заходів наприкінці 2020 року.
Китайські ринки також підтримало нещодавнє зростання акцій виробників мікросхем, оскільки посилення експортного контролю в цьому секторі з боку США породило ставки на те, що місцеві ливарні заводи отримають вигоду від збільшення внутрішнього попиту.
Азіатські ринки в понеділок в основному виросли, хоча зростання було в значній мірі обмежене обережністю перед виступом Трампа. Окрім інавгурації президента США, цього тижня в центрі уваги також низка ключових економічних показників, а також засідання Банку Японії.
Австралійський ASX 200 виріс на 0,2%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірно позитивне відкриття після того, як минулого тижня індекс зазнав низки різких втрат.
Сінгапурський індекс Straits Times відстав, впавши на 0,3%, в той час як південнокорейський KOSPI торгувався в бічному тренді. Будь-які перебої у світовій торгівлі можуть суттєво вплинути на обидві економіки, враховуючи їхню залежність від експорту.
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