Долар дрейфує перед поверненням Трампа в Білий дім

Долар зайняв оборону на початку переломного тижня, коли Дональд Трамп повертається в Білий дім, а його інавгураційна промова стала основним фокусом для інвесторів, які сподіваються розшифрувати його найближчу політику.

Японська єна зміцнилася на азіатській сесії, тримаючись за місячний максимум, досягнутий минулого тижня, оскільки трейдери ставлять на те, що Банк Японії підвищить процентну ставку цього тижня. Тим не менш, торгівля, ймовірно, буде млявою через те, що американські ринкі сьогодні закриті.

Інвестори також стежать за подіями на Близькому Сході після того, як Хамас звільнив трьох ізраїльських заручників, а Ізраїль звільнив 90 палестинських в'язнів в неділю, в перший день перемир'я, що призупинило 15-місячну війну.

Криптовалютні інвестори залишаються в режимі очікування указів Трампа, спрямованих на зменшення регуляторних перешкод і сприяння широкому впровадженню цифрових активів.

Трамп залучив гроші на криптовалютну кампанію, пообіцявши стати «криптопрезидентом», і в п'ятницю запустив цифровий токен, який в якийсь момент злетів вище 70 доларів, а його ринкова вартість перевищила 15 мільярдів доларів. За даними CoinMarketCap, востаннє він торгувався на рівні 42 доларів.

Біткойн, найвідоміша криптовалюта в світі, в понеділок трохи ослабла до $101 434. Після виборів у США на початку листопада він зріс на 80%, досягнувши рекордного максимуму в грудні.

У центрі уваги перебуває політика, яку Трамп запровадить у перший день свого перебування на посаді. На мітингу напередодні Трамп заявив, що запровадить жорсткі обмеження на імміграцію.

Стратеги Goldman Sachs очікують, що зміни в політиці США додадуть аргументів на користь зміцнення долара, але застерігають від деяких короткострокових ризиків, враховуючи очікування ринку щодо швидких дій стосовно мит.

Натомість стратеги Goldman очікують, що з часом з'явиться низка резонансних новин про мита, подібно до того, як це було під час першого президентства Трампа. «Ми вважаємо, що шторм тільки насувається. Ми очікуємо, що терпіння окупиться».

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести аналогічних валют, знизився на 0,16% до 109,16, але залишився близьким до 26-місячного максимуму в 110,17, досягнутого минулого тижня.

Індекс виріс на 4% з моменту виборів, оскільки трейдери очікують, що політика Трампа прискорить зростання, але буде інфляційною, що вимагатиме збереження процентних ставок на більш високому рівні протягом тривалого часу.

Євро виріс на 0,26% до $1,029775, але все ще знаходиться біля дворічного мінімуму, досягнутого минулого тижня, на тлі митних загроз. Фунт стерлінгів виріс на 0,27% до $1,2201.

Тьєррі Візман, глобальний валютний і процентний стратег Macquarie, сказав, що коли справа доходить до мит, трейдери в кращому випадку займають вичікувальну позицію, а в гіршому - здебільшого не бажають вірити в дезінфляцію в США.

«Це означає, що будь-яка повторна згадка про мита ..., швидше за все, призведе до зростання долара США, а також дохідності (облігацій)».

Дещо прохолодніші дані по базовій інфляції минулого тижня, оптимістичні коментарі голови Федеральної резервної системи Крістофера Уоллера і повідомлення про поступове введення мит змусили трейдерів оцінювати перспективу двох знижень процентних ставок в цьому році.

Наразі ринки закладають в ціну 42 базисних пункти пом'якшення у 2025 році. Зміна очікувань вплинула минулого тижня на курс долара, який знизився вперше за останні сім тижнів.

Востаннє єна була на рівні 156,18 за долар, недалеко від місячного максимуму 154,98, досягнутого в п'ятницю, а джерела повідомили Reuters, що Банк Японії, ймовірно, підвищить процентну ставку на цьому тижні, якщо не буде ринкових шоків після вступу Трампа на посаду президента.

Минулого тижня голова банку Кадзуо Уеда і його заступник заявили, що центральний банк обговорить, чи варто підвищувати процентну ставку, сигналізуючи про намір підвищити вартість запозичень на засіданні 23-24 січня, якщо інавгураційна промова Трампа не потрясе ринки.

Головний економіст HSBC по Азії Фред Нойманн сказав, що економічні дані в Японії свідчать про те, що нормалізація монетарної політики в цьому році, безумовно, виправдана.

Банк Японії повинен був підвищити ставки в грудні, сказав Нойманн на заході HSBC в Сінгапурі, присвяченому перспективам розвитку. «Тому ми вважаємо, що зараз добре це зробити (підвищити ставки)», - сказав він.