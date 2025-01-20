Ціни на золото зростають перед інавгурацією Трампа. Трейдери готуються до волатильності

Ціни на золото виросли на азіатських торгах в понеділок, оскільки трейдери з обережністю очікували інавгураційної промови обраного президента США Дональда Трампа, очікуючи розуміння політики його адміністрації і потенційних сигналів щодо майбутніх процентних ставок.

О 08:13 EET спот-золото подорожчало на 0,3% до $2 709,3 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,1% до $2 750,01 за унцію.

Трейдери готуються до зростання волатильності, оскільки Трамп починає свій другий термін, а його очікувані політичні заяви вплинуть на динаміку ринку.

Ціни на дорогоцінний метал, який традиційно вважається активом-прихістком, стабілізувалися поблизу місячного піку, чому сприяли слабкі дані по інфляції в США, які підвищують очікування подальшого зниження ставок Федеральної резервної системи.

Ринкові настрої наразі формуються під впливом взаємодії між потенційними змінами в політиці США та монетарною позицією Федерального резерву. Аналітики припускають, що різкий початок президентського терміну Трампа може додатково підтримати долар, в той час як поступовий підхід може послабити його, тим самим вплинувши на ціни на золото.

Індекс долара США знизився на 0,3% в азіатські години в понеділок, надавши підтримку жовтому металу.

Ослаблення долара зазвичай призводить до зростання цін на золото, оскільки робить метал дешевшим для покупців, які використовують інші валюти.

Крім того, нещодавні дані, що свідчать про послаблення цінового тиску, змусили інвесторів очікувати більш м'якої монетарної політики, що традиційно підтримує ціни на золото.

Незважаючи на ці фактори, зростання золота стримується геополітичними подіями, такими як угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, що може вплинути на попит на товари-прихістки.

Поки ринок орієнтується в цих складнощах, трейдери зберігають пильність, уважно стежачи за кроками Трампа, щоб оцінити їхній вплив на траєкторію золота.

Інші дорогоцінні метали були в основному стримані. Ф'ючерси на платину не змінилися і становили 965,25 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,4% до 31,25 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися, оскільки очікувані мита в США, перспективи зміцнення долара і обережність інвесторів напередодні інавгурації Трампа чинили тиск на червоний метал.

Незважаючи на те, що збільшення імпорту Китаю і зниження рівня запасів надали деяку підтримку цінам на мідь, трейдери залишаються настороженими.

У періоди ескалації тарифів і торгової напруженості, наприклад, в середині 2018 і середині 2019 року, ціни на мідь різко знижувалися, оскільки інвестори очікували зниження попиту з боку Китаю, найбільшого в світі споживача міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизилися на 0,3% до $9 166,00 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь також знизилися на 0,3% до $4 341 за фунт.