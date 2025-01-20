Американські акції зросли в кінці сильного тижня в очікуванні політики Трампа

Американські акції зросли в п'ятницю, завершивши сильний тиждень на оптимізмі щодо здоров'я економіки та динаміки процентних ставок, оскільки інвестори готувалися до низки політичних змін за нової адміністрації Трампа.

Індекси S&P 500 та Dow Industrials зафіксували найбільший тижневий відсотковий приріст з початку листопада, а Nasdaq - найкращий з початку грудня. Дані минулого тижня розвіяли побоювання щодо відновлення інфляції, в той час як зросли очікування, що Федеральний резерв збільшить терміни і масштаби зниження ставок в цьому році.

У п'ятницю Міністерство торгівлі повідомило, що обсяги будівництва будинків на одну сім'ю в США зросли до 10-місячного максимуму, хоча попит, ймовірно, буде стримуватися зростанням іпотечних ставок і надлишком пропозиції на ринку нерухомості.

Окремий звіт показав сплеск промислового виробництва минулого місяця.

Інавгурація новообраного президента Дональда Трампа відбудеться в понеділок, коли американські ринки будуть закриті у зв'язку зі святкуванням Дня Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Невизначеність щодо потенціалу деяких політик Трампа, таких як мита, які можуть відновити зростаючий інфляційний тиск і уповільнити шлях зниження ставок ФРС, тиснула на акції протягом останніх тижнів.

Але впевнений початок сезону корпоративних звітів з результатами багатьох великих банків також допоміг підтримати акції: банківський індекс S&P 500 виріс на 7,41% за тиждень.

«Сильніше зростання, що сприяє поліпшенню корпоративних прибутків, - це початок року, коли є багато питань як щодо фіскальної та монетарної політики, так і щодо того, як виглядатиме програма Трампа, або якої форми вона набуде», - сказав Джим Берд, головний інвестиційний директор компанії Plant Moran Financial Advisors в Саутфілді, штат Мічиган.

«Незважаючи на всі ці питання, ми починаємо рік на досить хорошому фундаменті, ніж, можливо, за останні кілька років».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 334,70 пункти, або на 0,78%, до 43 487,83, S&P 500 - на 59,32 пункти, або на 1,00%, до 5 996,66, а Nasdaq Composite - на 291,91 пункти, або на 1,51%, до 19 630,20.

За тиждень Dow виріс на 3,69%, S&P - на 2,92%, а Nasdaq - на 2,43%.

Базова дохідність 10-річних облігацій США зросла на 1,3 базисних пункти до 4,619%, але знизилася з 14-місячного максимуму в 4,809%, досягнутого на початку минулого тижня.

Президент ФРБ Клівленда Бет Хаммак заявила, що інфляція залишається проблемою, оскільки останні дані вказують на стійкість економіки. Однак у четвер голова ФРС Крістофер Воллер зазначив, що центральний банк може знизити ставки раніше і швидше, ніж очікувалося, оскільки інфляція, ймовірно, продовжить знижуватися.

Очікується, що ФРС залишить ставки незмінними на своєму засіданні пізніше цього місяця, при цьому ринки оцінюють ймовірність зниження ставок щонайменше на 25 базисних пунктів до червня у більш ніж 50%, свідчать дані LSEG.

Дев'ять з 11 секторів S&P 500 зросли, на чолі зі зростанням споживчих дискреційних акцій на 1,7%, в той час як сектори охорони здоров'я і нерухомості знизилися.

Акції Nvidia зросли на 3,1%, а Broadcom - на 3,5% після того, як Barclays підвищив свої цінові орієнтири по акціях, що допомогло підвищити індекс напівпровідникових компаній PHLX на 2,84%.

Крім того, акції Intel підскочили на 9,25% на спекуляціях про поглинання, а Qorvo зросли на 14,43% після того, як інвестор-активіст Starboard Value оголосив про придбання 7,7% акцій чипмейкера.

Акції компаній, що займаються соціальними мережами, таких як Meta, відреагували стримано після того, як Верховний суд ухвалив рішення проти оскарження TikTok закону, який би примусив продати або заборонити його додаток у США. Акції Meta виросли на 0,24%, в той час як акції Snap впали на 3,21%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,16 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - у співвідношенні 1,73 до 1.

Індекс S&P 500 показав 24 нових 52-тижневих максимуми і не зафіксував жодного нового мінімуму, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 66 нових максимумів і 73 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,57 мільярдів акцій, порівняно з 15,65 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.