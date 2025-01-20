Фінансові новини
- |
- 20.01.25
- |
- 15:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ трошки послабив довідковий курс гривні до 42,1429 грн/$1
12:44 20.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 20 січня 2025 року.
|Показник
|17.01.2025
|18.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.1384
|42.1429
|0.01
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 17 січня- 42,1729 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|CNN: Трамп доручив помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями
|Трамп у переддень інавгурації пообіцяв «покласти край» війні в Україні
|США таємно вклали $1,5 млрд у виробництво дронів в Україні – The New York Times
|ЄС звернеться за допомогою до короля Бельгії, якщо Орбан ветує продовження санкцій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|НБУ трошки послабив довідковий курс гривні до 42,1429 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.01.25
|Нацбанк знову продав за тиждень понад мільярд доларів
|Ціни на золото зростають перед інавгурацією Трампа. Трейдери готуються до волатильності
|Долар дрейфує перед поверненням Трампа в Білий дім
|Акції в Азії на підйомі напередодні інавгурації Трампа; акції Китаю зростають
Бізнес
|Сьомий запуск ракети Starship закінчився частковою невдачею
|Boeing відновив випробування найновішого лайнера: 777X здійснив перший за пів року політ
|Samsung працює над новим типом акумуляторів для своїх смартфонів
|Злочинці отримали $41 млрд у криптовалюті у 2024 році — звіт
|У жовтні Microsoft завершить підтримку Word, Excle, Outlook та інших офісних застосунків на Windows 10
|Nintendo Switch 2 офіційно анонсована — названа дата релізу
|Toyota посіла перше місце за світовими продажами автомобілів у 2024 році