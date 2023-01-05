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Азіатські акції зросли на очікуваннях відновлення Китаю та незначному підвищенні ставок ФРС
08:39 05.01.2023 |
Більшість азіатських фондових ринків зросли у четвер після того, як протокол грудневого засідання Федеральної резервної системи вказав на менше підвищення процентних ставок, тоді як невелике покращення ділової активності в Китаї збільшило ставки на відновлення економіки цього року.
Китайські акції показали найкращі результати в регіоні: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 1,8% та 1,3% відповідно. Гонконгський індекс Hang Seng також підскочив на 0,9% на тлі чуток про швидке відкриття кордону з материком.
Дані цього тижня показали, що виробничий сектор та сектор послуг Китаю продовжували скорочуватися до кінця грудня. Але з листопада темпи скорочення сповільнилися, оскільки країна послабила суворі обмеження боротьби з COVID, а оптимізм серед бізнесу щодо відновлення економіки значно зріс.
Китайські ринки зросли наприкінці 2022 року, оскільки інвестори купували на ринках з великими знижками, роблячи ставки на те, що друга за величиною економіка світу повернеться до допандемічного рівня 2023 року.
Тим не менш, країна стикається з масовим сплеском випадків захворювання на COVID після того, як вона послабила обмеження, що загрожує перевантаженням її інфраструктури охорони здоров'я. Аналітики також попередили, що це може спричинити короткострокову волатильність, а також потенційно затримати повне відкриття.
Ширші азіатські ринки виросли, йдучи за зростанням Уолл-стріт, оскільки протокол грудневого засідання ФРС показав, що політики підтримують невелике підвищення відсоткових ставок у найближчі місяці. Але зростання було обмеженим, враховуючи, що політики також підтримують збереження відсоткових ставок на вищому рівні протягом більш тривалого часу, що може знову чинити тиск на регіональні акції у довгостроковій перспективі.
Перспектива невеликого підвищення ставок вказує на деяке полегшення для азіатських ринків у короткостроковій перспективі після того, як різке, раптове зростання відсоткових ставок у США підірвало настрої у 2022 році. Більшість азіатських бірж зазнали різких втрат за рік.
Тайванський зважений індекс додав 0,6%. Але акції великого постачальника Apple Inc Hon Hai Precision Industry Co Ltd, відомого як Foxconn, впали до 19-місячного мінімуму після повідомлення про те, що виробник iPhone планує збільшити виробництво на китайському заводі Foxconn. конкурент Luxshare Precision Industry Co Ltd. Акції Luxshare підскочили на 3%.
Проте ціни на акції азіатських постачальників Apple цього тижня впали після повідомлення про те, що американський технологічний гігант планує скоротити загальне виробництво.
Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,4% на тлі чуток про те, що Банк Японії може підвищити свої квартальні прогнози інфляції перед зростанням цінового тиску в країні.
Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 змінили тенденцію, знизившись на 0,1%, тоді як індонезійські акції впали у Південно-Східній Азії на 1,7%.
Акції в країні впали другу сесію поспіль після того, як інфляція в грудні зросла більше, ніж очікувалося, посиливши побоювання щодо нових економічних потрясінь та підвищення процентних ставок.
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