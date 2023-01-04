Золото стабілізувалося напередодні протоколу ФРС, мідь впала через побоювання щодо Китаю

Ціни на золото коливалися близько шестимісячних максимумів у середу, перервавши нещодавнє ралі, оскільки трейдери викупили долар в очікуванні нових сигналів про грошово-кредитну політику із протоколів грудневого засідання Федеральної резервної системи.

Жовтий метал ознаменував сильний початок нового року, оскільки побоювання з приводу рецесії, що насувається, і потенційного уповільнення зростання відсоткових ставок в США призвели до збільшення попиту на активи-прихістки, крім долара.

Але в середу долар відновив втрачені позиції завдяки невизначеності щодо майбутніх протоколів ФРС. Ринки чекатимуть, чи підтримають члени центрального банку подальше пом'якшення підвищення відсоткових ставок під час грудневого засідання з огляду на те, що кілька індикаторів інфляції показали, що ціновий тиск у США, ймовірно, досяг свого піку.

Ринки зараз оцінюють можливість того, що ФРС підвищить ставки ще на 25 базисних пунктів у лютому, більш ніж на 90%.

Спотове золото впало на 0,1% до 1838,66 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1844,65 доларів за унцію до 19:22 за східним часом (00:22 за Грінвічем). Обидва інструменти зросли більш ніж на 1% за першу повну торгову сесію цього року.

Попередження Міжнародного валютного фонду про потенційну рецесію в 2023 році стимулювало деякі покупки золота з огляду на те, що можливість рецесії в США знижує привабливість долара.

Це попередження у поєднанні зі зростаючими побоюваннями щодо затримки економічного відновлення в Китаї призвели до того, що ціни на мідь ознаменували слабкий початок нового року. Ф'ючерси на мідь не змінилися близько $3,7707 за фунт у середу після падіння майже на 2% на попередній сесії.

Червоний метал чутливий до будь-яких змін економічних перспектив, враховуючи його інтенсивне використання у промисловості. Уповільнення виробництва в Китаї через збої, пов'язані з COVID, призвело до падіння цін на мідь майже на 12% у 2022 році.

Хоча в грудні країна послабила низку заходів щодо боротьби з COVID, зараз вона зіткнулася з безпрецедентним сплеском поширення вірусу, який, як побоюються аналітики, може затримати ширше відновлення роботи.

Тим не менш, очікується, що перспектива повільнішого підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою в короткостроковій перспективі піде на користь ринкам металів, особливо якщо долар ще більше втратить позиції. Долар різко впав у четвертому кварталі 2022 року, коли ринки металів відновили втрачені позиції.