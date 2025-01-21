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Долар США знижується до євро і фунта, трохи зміцнився проти єни
15:40 20.01.2025 |
Долар США дешевшає проти євро і фунта, несуттєво зміцнився проти єни. Трейдери очікують інавгурації президента США Дональда Трампа та його нових заяв щодо майбутньої економічної та торговельної політики.
Аналітик ING Кріс Тернер зазначає, що валютні ринки найбільше занепокоєні тим, що Трамп скаже про мита і плани Білого дому щодо основних торговельних партнерів США. Імовірність введення санкцій проти Китаю вже в перший тиждень президентства Трампа оцінюють у 56%, проти Мексики - у 54%, проти Канади - у 45%, а проти Євросоюзу - лише у 7%, пише експерт, посилаючись на дані ресурсу Polymarket.
"Існує ймовірність корекції долара в тому разі, якщо Трамп буде більш вибірковим із запровадженням мит, але вона, ймовірно, відбудеться пізніше", - пише він.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,31%, ширший WSJ Dollar Index - 0,23%.
Пара євро/долар за даними на 14:52 EET. у понеділок торгується з підвищенням на 0,45%, по $1,0321. Курс фунта до долара піднявся на 0,22%, до $1,2194.
У парі з єною долар подорожчав на 0,07%, до 156,42.
Найближчої п'ятниці японський центральний банк оголосить рішення щодо процентної ставки.
"Очікується, що Банк Японії підніме ставку до 0,5%, найвищого рівня з часів світової фінансової кризи 2008 року, - пише валютний аналітик MarketPulse Кенні Фішер. - Після десятиліть дефляції та надм'якої грошово-кредитної політики інфляція в країні починає вкорінюватися, а Банк Японії - поступово рухатися в бік нормалізації".
Курс долара в парі з офшорним юанем опустився на 0,31%, до 7,3287.
Ринки США закриті в понеділок у зв'язку зі святкуванням Дня Мартіна Лютера Кінга, у зв'язку з чим активність торгів на валютному ринку може бути нижчою за звичайну.
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