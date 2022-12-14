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Американські індекси зросли після виходу даних за індексом споживчих цін, але побоювання щодо дій ФРС зберігаються
06:58 14.12.2022 |
Американські акції зросли у вівторок після того, як несподівано невелике зростання споживчих цін посилило оптимізм щодо того, що Федеральна резервна система може незабаром згорнути своє підвищення відсоткових ставок, але побоювання з приводу того, що центробанк може залишатися агресивним, зберігалися.
Базовий індекс S&P 500 підскочив на 2,76% до тримісячного максимуму на початку торгової сесії на новинах про те, що листопадові споживчі ціни в США практично не зросли, оскільки бензин і старі автомобілі коштують дешевше, що призвело до найменшого річного зростання інфляції на рівні 7,1%.
Очікування меншого і повільнішого підвищення ставок ФРС призвели до різкого зниження прибутковості казначейських облігацій США і допомогли підняти чутливі до ставки показники, такі як індекс зростання S&P 500, на 1,18%, а індекс нерухомості S&P 500 - на 2,04%, до найвищих внутрішньоденних рівнів майже три місяці. Сектор нерухомості продемонстрував найбільший денний відсотковий приріст за два тижні як найкращий із 11 основних секторів.
Ціни на ф'ючерси на фонди ФРС відіграють шанси на те, що ФРС вдасться до очікуваного підвищення ставки на півпункту цього тижня, з невеликим підвищенням на 25 базисних пунктів на перших двох засіданнях 2023 року та зупинкою на рівні 5% до березня.
Головний економіст Morgan Stanley по США Еллен Зентнер тепер бачить ще менше підвищення ставок ФРС на 25 базисних пунктів на лютневому засіданні центрального банку і ніякого подальшого підвищення в березні, внаслідок чого пікова ставка за федеральними фондами залишиться на рівні 4,625%.
Проте акції знизилися напередодні політичної заяви ФРС у середу, в якій, як очікується, центральний банк оголосить про підвищення ставки на 50 базисних пунктів.
"Спочатку було деяке хвилювання з приводу того, що число CPI знову виявилося нижчим за очікування - воно показує деяке послідовне охолодження, - але як тільки ми побачили цей початковий стрибок, інвестори в акції як би переоцінили", - сказав Джейсон Уер, головний інвестиційний директор Albion Financial Group. Солт-Лейк-Сіті, Юта.
Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 103,6 пунктів, або 0,3%, до 34 108,64 пунктів, S&P 500 додав 29,09 пунктів, або 0,73%, до 4019,65 пунктів, а Nasdaq Composite додав 1 ,08 Пункт, або 1,01%, до 11 256,81 пункту.
Енергетика, що піднялася на 1,77%, була серед секторів S&P з кращими показниками за день, оскільки м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції призвели до зниження долара та зростання цін на сиру нафту.
Дані про споживчу інфляцію пішли за листопадовим звітом про ціни виробників минулого тижня, який виявився трохи вищим, ніж очікувалося, але вказав на помірність тенденції.
Тим не менш, деякі запитують, чи може тенденція в цінах зберегтися.
"Сьогоднішній індекс споживчих цін поступово покращується, але його необхідно підтримувати", - сказав Відень Крішна, голова відділу стратегії акцій США в Barclays у Нью-Йорку.
«Існує велике питання, чи зможемо ми справді прийти до 2% інфляції (мета ФРС). Можливо, ми живемо у світі, в якому вона буде вищою, а це означає, що ставки будуть вищими, а потім мультиплікатори, безумовно, будуть нижчими».
Акції Moderna Inc зросли на 19,63% після того, як експериментальна вакцина біотехнологічної фірми у поєднанні з блокбастером Merck & Co Inc Keytruda показала багатообіцяючі результати дослідження раку шкіри. Акції Merck виросли на 1,78%.
Pinterest Inc підскочила на 11,90% після того, як Пайпер Сендлер підвищила рейтинг акцій платформи соціальних мереж до надмірного з нейтрального.
Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,83 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,49 до 1 сприяло зростанню.
S&P 500 показав 18 нових 52-тижневих максимумів та 1 новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 92 нових максимуми та 212 нових мінімумів.
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