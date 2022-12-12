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Ринки акцій АТР знизилися, у центрі уваги трейдерів засідання центробанків

12:44 12.12.2022 |

Фінанси

 

Фондові індекси країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) знизилися на торгах у понеділок.

Трейдери цього тижня чекають на засідання великих центробанків. Увечері в середу підсумки дводенного засідання підіб'є Федеральна резервна система (ФРС) США, Банк Англії та Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголосять рішення щодо грошово-кредитної політики у четвер.

Крім того, Мінпраці США у вівторок оприлюднить дані про динаміку споживчих цін у листопаді, за якими уважно стежать учасники ринків.

У центрі уваги також залишається ситуація з коронавірусом у Китаї на тлі пом'якшення Пекіном низки жорстких обмежень у країні.

Значення японського Nikkei 225 до закриття торгів знизилося на 0,2%.

До лідерів зниження котирувань серед компонентів індексу увійшли акції IT-компанії Rakuten Group Inc. (-3,4%), а також виробників кольорових металів Dowa Holdings Co. Ltd. (-2,5%) та Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (-2,2%).

Також подешевшали акції технологічних компаній: Tokyo Electron Ltd. - на 1%, Advantest Corp. - на 0,7%, Renesas Electronics Corp. - на 1,1%.

Значення гонконзького індексу Hang Seng знизилося на 2,2%. Китайський Shanghai Composite опустився на 0,9%.

Лідерами падіння на торгах у Гонконгу стали акції забудовників Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-17%) та Longfor Group Holdings Ltd. (-11%), а також виробника чипів Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-12,6%). Акції останньої різко подешевшали після того, як компанія прозвітувала про слабкі поставки в листопаді. Падіння акцій Country Garden Services пов'язане з тим, що голова ради директорів компанії домовився продати акції забудовника на суму 5,055 млрд. гонконгських доларів ($649,3 млн.).

Папери Li Auto Inc. впали на 12% Китайський виробник електромобілів суттєво збільшив чистий збиток у третьому кварталі на тлі зростання операційних витрат.

Південнокорейський індекс Kospi знизився на 0,7%.

Котирування паперів одного з найбільших у світі виробників чіпів та електроніки Samsung Electronics Co. знизилися на 1,5%, акції автовиробника Hyundai Motor зросли на 0,6%.

Значення австралійського індексу S&P/ASX 200 зменшилось на 0,45%.

Котирування акцій найбільших гірничодобувних компаній світу BHP та Rio Tinto опустилися на 1,45% та 0,7% відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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