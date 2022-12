S&P і Nasdaq продовжують смугу втрат на тлі побоювань, що зростають, з приводу рецесії

S&P 500 і Nasdaq закрилися падінням в середу після нестійкої сесії на Уолл-стріт, оскільки інвестори щосили намагалися вловити чіткий напрямок, зважуючи, як посилення грошово-кредитної політики Федерального резерву може вплинути на корпоративну Америку.

Для еталонного індексу S&P 500 це була п'ята сесія поспіль, коли він знижувався, тоді як Nasdaq закрився падінням вчетверте поспіль. Індекс Доу-Джонса перервав двосесійну смугу невдач, оскільки він не змінився порівняно з попереднім днем.

Nasdaq впав через падіння акцій Apple Inc на 1,4% через зниження цільових показників Morgan Stanley з постачання iPhone і падіння акцій Tesla Inc на 3,2% через побоювання з приводу виробничих втрат.

Ринки також були схвильовані песимістичними коментарями топ-менеджерів Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co та Bank of America Corp у вівторок про те, що рецесія, швидше за все, буде від легкої до більш вираженої.

Побоювання, що центральний банк США може дотримуватися тривалішого циклу підвищення ставок, останнім часом посилилися після сильних звітів про зайнятість та сектор послуг.

Додаткові економічні дані, у тому числі щотижневі заявки на допомогу з безробіття, індекс цін виробників та дослідження настроїв споживачів Мічиганського університету на цьому тижні будуть у списку спостереження, щоб зрозуміти, чого очікувати від ФРС 14 грудня.

"Схоже, що ми знаходимося в цьому дуже невизначеному періоді, коли інвестори намагаються з'ясувати, що важливіше, оскільки політики знижують ставки, але дані не відповідають дійсності", - сказав Крейг Ерлам, старший ринковий аналітик OANDA.

"Ринок намагається збалансувати зустрічний і попутний вітер, і це викликає деяку плутанину".

Індекс волатильності CBOE, також відомий як індикатор страху Уолл-стріт, закрився на рівні 22,68, що є найвищим показником з 18 листопада.

Учасники грошового ринку бачать 91-відсоткову ймовірність того, що ФРС підвищить свою ключову базову ставку на 50 базисних пунктів у грудні до 4,25-4,50%, а пік ставок у травні 2023 року становитиме 4,93%.

S&P 500 втратив 7,34 пунктів, або 0,19%, до 3933,92, а Nasdaq Composite втратив 56,34 пунктів, або 0,51%, до 10958,55. Промисловий індекс Доу-Джонса не змінився та закрився на позначці 33 597,92.

Побоювання щодо різкого зростання вартості запозичень зміцнили долар, але цього року знизили попит на ризиковані активи, такі як акції. S&P 500 перебуває на шляху до того, щоб перервати трирічну серію перемог.

Три з 11 основних галузевих індексів S&P зросли, зокрема охорона здоров'я. Технології та послуги зв'язку, що знизилися на 0,5 і 0,9% відповідно, показали найгірші результати.

ПЕК впав п'яту сесію поспіль. На показники сектору вплинуло чергове падіння цін на нафту в США, що встановилося на найнижчому рівні в 2022 році, оскільки побоювання з приводу перспектив глобального зростання звели нанівець усі досягнення після вторгнення Росії в Україну, що погіршило світову кризу енергопостачання за найгіршу за останні десятиліття.

Carvana Co пережила свій найгірший день як публічну компанію, втративши майже половину своєї вартості акцій після того, як Wedbush знизив рейтинг акцій роздрібного продавця старих автомобілів до «незадовільно» з «нейтрального» і знизив цільову ціну до 1 долара.

Тим часом акції United Airlines впали на 4,1%. Профспілки, які представляють різних працівників авіакомпанії, заявили, що об'єднають зусилля у переговорах щодо контракту.

Акції, пов'язані з подорожами, загалом упали. Акції Delta Air Lines та American Airlines Group впали на 4,4% та 5,4% відповідно, а оператори круїзних ліній Carnival Corp та Norwegian Cruise Line Holdings, а також пов'язані з розміщенням Airbnb Inc та Booking Holdings впали між 1,7% та 4,4%.

Обсяг на біржах США становив 10,29 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,98 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 показав сім нових 52-тижневих максимумів та сім нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 61 новий максимум та 307 нових мінімумів.