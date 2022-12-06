Американські індекси впали, оскільки дані щодо послуг лякають інвесторів підвищенням ставок ФРС

Ринки США закрилися в понеділок зниженням, оскільки інвестори, налякані кращими, ніж очікувалося, даними із сектору послуг, переоцінили, чи може Федеральна резервна система підвищувати процентні ставки на більш тривалий термін, тоді як акції Tesla впали на повідомленнях про скорочення виробництва в Китаї.

Акції виробника електромобілів впали на 6,4% через плани скоротити грудневий випуск Model Y на своєму заводі в Шанхаї більш ніж на 20%, порівняно з попереднім місяцем.

Це чинило тиск на Nasdaq, де Tesla стала одним із найбільших падінь, внаслідок чого індекс високотехнологічних компаній упав вдруге поспіль.

Загалом індекси постраждали, оскільки дані показали, що активність у сфері послуг у США несподівано зросла в листопаді, а зайнятість відновилася, що дає більше свідчень основного імпульсу в економіці.

Дані були опубліковані слідом за опитуванням минулого тижня, яке показало сильніше, ніж очікувалося, зростання зайнятості та заробітної плати у листопаді, що поставило під сумнів надії на те, що ФРС може уповільнити темпи та інтенсивність підвищення ставок на тлі недавніх ознак зниження інфляції.

"Сьогоднішній день - своєрідна відповідь п'ятниці, тому що цей звіт про зайнятість, що показує, що економіка не так сильно сповільнюється, суперечив повідомленню, яке (голова Джером) Пауелл зробив у середу вдень", - сказав Бернард Друрі, генеральний директор Drury Capital, посилаючись на коментарі глави Федеральної резервної системи про те, що настав час уповільнити темпи подальшого підвищення процентних ставок.

"Ми повернулися до режиму боротьби з інфляцією", - додав Друрі.

Інвестори бачать 89-відсоткову ймовірність того, що центральний банк США підвищить процентні ставки на 50 базисних пунктів наступного тижня до 4,25-4,50%, а пік ставок становитиме 4,984% у травні 2023 року.

Федеральний комітет з відкритих ринків, який встановлює процентні ставки, збирається 13-14 грудня, це останнє засідання у нестабільному році, коли центральний банк намагався зупинити багаторічне зростання інфляції за допомогою рекордного підвищення процентних ставок.

Агресивне посилення політики також викликало побоювання з приводу економічного спаду, і JPMorgan, Citigroup і BlackRock входять до числа тих, хто вважає, що рецесія можлива у 2023 році.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 482,78 пунктів, або 1,4%, до 33 947,1 пунктів, S&P 500 втратив 72,86 пунктів, або 1,79%, до 3998,84 пунктів, а Nasdaq Composite впав на 221,56 пунктів, або 1,93%, до 11 239,94 пунктів. .

В інших економічних даних цього тижня інвестори також стежитимуть за щотижневими заявками на допомогу по безробіттю, цінами виробників та опитуванням настроїв споживачів університету Мічигану, щоб отримати більше інформації про стан економіки США.

Енергетика була одним з найбільших секторів S&P, що програли, впавши на 2,9%. На нього вплинуло падіння ф'ючерсів на природний газ у США більш ніж на 10% у понеділок, оскільки перспективи погіршилися через прогнози м'якшої погоди та відкладений запуск заводу з експорту зрідженого природного газу (ЗПГ) у Фріпорті.

EQT Corp, один із найбільших виробників природного газу в США, найсильніше впала в енергетичному індексі, закрившись на 7,2% нижче.

Фінансові показники також сильно постраждали, впавши на 2,5%. Хоча прибуток банків, як правило, збільшується за рахунок підвищення процентних ставок, вони також чутливі до побоювань щодо безнадійних кредитів або уповільнення зростання кредитів за умов економічного спаду.

Тим часом акції виробника одягу VF Corp впали на 11,2% - це найбільше одноденне падіння з березня 2020 року - після оголошення про раптовий відхід генерального директора Стіва Рендла. Фірма, яка володіє такими іменами, як бренд одягу для активного відпочинку The North Face та виробник кросівок Vans, також скоротила свої річні прогнози продажу та прибутку, звинувативши слабший, ніж очікувалося, споживчий попит.

Обсяг на біржах США становив 10,78 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,04 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 показав шість нових 52-тижневих максимумів та чотири нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 105 нових максимумів та 133 нових мінімуму.