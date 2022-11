Nasdaq закрився зниженням у п'ятницю через тиск з боку Apple Inc під час укороченої через свята торгової сесії на Уолл-стріт

Акції Apple впали на 2,0% на новинах про скорочення поставок iPhone із заводу Foxconn у Китаї в листопаді, оскільки виробництво постраждало через заворушення робітників, пов'язаних із COVID.

Сесія була присвячена рітейлерам, оскільки розпродаж у Чорну п'ятницю стартував на тлі стійко високої інфляції та уповільнення економічного зростання.

Очікувалося, що рекордна кількість покупців збереться за покупками у Чорну п'ятницю, але через негоду натовпи біля магазинів у традиційно найжвавіший торговий день у році були нечисленними.

Акції роздрібної торгівлі США стали барометром споживчої впевненості, оскільки інфляція кусається. Поки цього року роздрібний індекс S&P 500 знизився трохи більш ніж на 30%, а S&P 500 упав на 15%.

Акції рітейлерів Target Corp, Macy's Inc та Best Buy Co Inc були різноспрямованими, тоді як споживчий індекс S&P трохи зріс.

"Це такий день з низьким обсягом торгів, оскільки більшість людей знаходяться вдома, і я ніколи не беру до уваги п'ятницю після Дня Подяки", - сказав Ед Кофранческо, головний виконавчий директор International Assets Advisory в Орландо, Флорида.

Обсяг торгів на біржах США становив 4,54 млрд акцій у порівнянні із середнім показником за всю сесію в 11,25 млрд за останні 20 торгових днів.

За словами Кофранческо, починаючи з наступного тижня інвестори будуть зосереджені на роздрібних продажах, новітньому спалаху COVID у Китаї та наступних кроках Федеральної резервної системи.

Основні індекси Уолл-стріт сильно зросли в порівнянні з мінімумами на початку жовтня, при цьому S&P 500 виріс більш ніж на 15% завдяки зростанню в результаті сезону звітності, який виявився кращим, ніж очікувалося, а останнім часом - в надії на менш агресивне підвищення. процентних ставок Федеральної резервної системи США. .

Тепер аналітики вбачають ймовірність того, що ФРС підвищить ключову базову ставку на 50 базисних пунктів у грудні з ймовірністю 71,1%, а пік ставок припаде на червень 2023 року.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 152,97 пунктів, або 0,45%, до 34 347,03 пунктів; S&P 500 втратив 1,14 пунктів, або 0,03%, до 4026,12 пунктів; а Nasdaq Composite впав на 58,96 пунктів, або 0,52%, до 11 226,36 пунктів.

Усі три індекси завершили тиждень Дня подяки зростанням на чолі з Dow, який виріс на 1,78%.

Акції Activision Blizzard Inc впали на 4,07% після повідомлення ЗМІ про те, що Федеральна торгова комісія США, ймовірно, подасть антимонопольний позов, щоб заблокувати пропозицію Microsoft Corp про поглинання видавця відеоігор на суму 69 мільярдів доларів.

Фондові ринки США закрилися о 13.00. ET, після свята подяки у четвер.

Зростаючі випуски на NYSE перевищували кількість падаючих у співвідношенні 1,81 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,35 до 1 на користь зростаючих.

S&P 500 показав 22 нових 52-тижневих максимуму та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 89 нових максимумів та 83 нових мінімуму.