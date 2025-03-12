Фінансові новини
- |
- 12.03.25
- |
- 14:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Microsoft додає функцію «Натисніть, щоб говорити» у Copilot для Windows
12:43 12.03.2025 |
Учасники Windows Insider починають отримувати оновлення, яке додає нову функцію у програму Copilot - "Натисніть, щоб говорити" (Press to talk). Нововведення дозволить спілкуватися з чат-ботом завдяки швидкому сполученню клавіш.
Для того, щоб отримати доступ до голосового режиму чат-бота необхідно зажати кнопки Alt та Spacebar протягом двох секунд. Щоб завершити розмову потрібно буде натиснути клавішу Esc.
Також розмова автоматично закінчиться, якщо з Copilot не розмовляти протягом кількох секунд. Після закінчення розмови мікрофон на екрані зникне.
Це оновлення програми Copilot (версії 1.25024.100.0 та вище) починає розгортатися на всіх інсайдерських каналах через Microsoft Store. Нову функцію розгортатимуть поступово, то ж не всі інсайдери отримають оновлення одразу.
Також нагадаємо, що Microsoft нещодавно представила оновлену програму Copilot для Windows 11, яка тепер працюватиме нативно. Крім того, компанія готує власну велику мовну модель MAI та тестує її разом з іншими моделями в чат-боті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС оголосив контрзаходи у відповідь на тарифи США на сталь і алюміній
|Єрмак: деталі припинення вогню почнуть обговорювати наступного тижня
|Угода про корисні копалини рамкова, основний документ буде після її підписання - Єрмак
|Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади - Білий дім
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Бос Anthropic: «Штучний інтелект писатиме 90% коду через півроку, а за рік — забере на себе все»
|Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл
|Microsoft додає функцію «Натисніть, щоб говорити» у Copilot для Windows
|Bluesky запроваджує підтримку відео до 3-х хвилин та нові функції керування повідомленнями
|TSMC запропонувала NVIDIA, AMD і Broadcom спільне підприємство з Intel Foundry — Reuters
|Genesis відкриває офіс у Львові, спершу тут працюватиме близько 100 людей
Бізнес
|Meta тестує власний ШІ-чип, щоб не залежати від NVIDIA
|Заклики Трампа скасувати “жахливу” програму чипів спричинили паніку серед американських виробників
|Tesla стає токсичною: власники маскують авто під Honda, Audi та Mazda
|Атаку на X (Twitter) здійснила група хакерів Dark Storm Team, але Маск каже про українські IP-адреси
|Акції Tesla впали на 15% – найбільше денне падіння з 2020 року
|Політика Ілона Маска може нашкодити продажам Tesla у Китаї
|Маск заявив про масштабну кібератаку на його соцмережу X