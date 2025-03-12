Microsoft додає функцію «Натисніть, щоб говорити» у Copilot для Windows

Учасники Windows Insider починають отримувати оновлення, яке додає нову функцію у програму Copilot - "Натисніть, щоб говорити" (Press to talk). Нововведення дозволить спілкуватися з чат-ботом завдяки швидкому сполученню клавіш.

Для того, щоб отримати доступ до голосового режиму чат-бота необхідно зажати кнопки Alt та Spacebar протягом двох секунд. Щоб завершити розмову потрібно буде натиснути клавішу Esc.

Також розмова автоматично закінчиться, якщо з Copilot не розмовляти протягом кількох секунд. Після закінчення розмови мікрофон на екрані зникне.

Це оновлення програми Copilot (версії 1.25024.100.0 та вище) починає розгортатися на всіх інсайдерських каналах через Microsoft Store. Нову функцію розгортатимуть поступово, то ж не всі інсайдери отримають оновлення одразу.

Також нагадаємо, що Microsoft нещодавно представила оновлену програму Copilot для Windows 11, яка тепер працюватиме нативно. Крім того, компанія готує власну велику мовну модель MAI та тестує її разом з іншими моделями в чат-боті.