Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає проти єни

Курс долара США зростає в парах з євро і фунтом стерлінгів, знижується проти японської єни.

Інвестори стежать за розвитком ситуації в міжнародній торгівлі, побоюючись, що війна мит призведе до уповільнення економічного зростання.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,17%, ширший WSJ Dollar Index - 0,18%.

Президент США Дональд Трамп у середу пригрозив запровадити додаткові тарифи на імпорт з Євросоюзу, який раніше оголосив про поетапне запровадження з 1 квітня мит на ввезені американські товари у відповідь на тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, що набули чинності в США.

Глава Бундесбанку і член ради керівників Європейського центрального банку Йоахім Нагель у четвер назвав рішення Євросоюзу правильним, але зазначив, що торгова війна буде невигідна всім сторонам і може підштовхнути економіку Німеччини до рецесії.

"Ми живемо у світі, де є мита, тому можемо очікувати рецесії цього року, якщо тарифи справді буде введено", - сказав він в інтерв'ю BBC.

"Сподіваюся, що в адміністрації Трампа є розуміння того, що найвищу ціну доведеться заплатити самим американцям", - додав він.

Євро за даними на 14:02 EET коштує $1,0858, що на 0,28% нижче від рівня закриття торгів у середу.

Фунт стерлінгів торгується по $1,2928, зі зниженням на 0,27%.

Курс долара щодо єни знижується на 0,23% і становить 147,90.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда в четвер оптимістично оцінив перспективи споживання в країні, а також підтвердив рішучість банку в скороченні балансу, що свідчить про намір регулятора продовжувати курс на відмову від стимулювання економіки.

Зростання реальної заробітної плати відставало від підвищення вартості життя на тлі подорожчання імпорту, зазначив Уеда, виступаючи в японському парламенті.

"Надалі інфляція, зумовлена вартістю імпорту, найімовірніше, сповільнюватиметься, тоді як заробітна плата продовжуватиме зростати, - сказав він. - Ми очікуємо поліпшення ситуації з реальними зарплатами та споживанням".

Аналітики переважно очікують, що Банк Японії залишить без зміни процентні ставки за підсумками засідання 19 березня, прогнозуючи чергове підвищення вартості запозичень у третьому кварталі.