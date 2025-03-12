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Бос Anthropic: «Штучний інтелект писатиме 90% коду через півроку, а за рік — забере на себе все»
14:07 12.03.2025 |
Генеральний директор Anthropic і «батько» чатбота Claude Даріо Амодей зробив різкий прогноз щодо майбутнього інженерів-програмістів, натякаючи, що їхню основну роботу вже за рік на 100% зможе виконувати штучний інтелект.
На думку Амодея, штучний інтелект вже незабаром може «повністю захопити» задачі з кодування, зважаючи на швидкий розвиток таких інструментів, як GitHub Copilot і власний Claude Code від Anthropic, які демонструють дедалі витонченіші можливості.
«Я справді стурбований цим», - каже Амодей. «З одного боку, я вважаю, що порівняльна перевага є дуже потужним інструментом. А з іншого, коли я дивлюся на кодування та програмування, одні зі сфер, де ШІ досягає найбільшого прогресу - то думаю за 3-6 місяців ми будемо в тому місці, де технологія пише 90% коду».
Далі Амодей заявив, що за рік ми можемо перенестись у світ, де ШІ пише увесь код.
Схожі прогнози надавав Майк Крігер, співзасновник Instagram і директор з продуктів в Anthropic, який зазначав, що надалі інженери-програмісти витрачатимуть більшу частину часу на перегляд коду, аніж на його створення, і братимуться за «більш абстрактну» роботу, з якою поки не може впоратися ШІ.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман також стверджував, що «найкращим кодером у світі» до кінця 2025 року буде ШІ, а керівник Google Сундар Пічаї вже оголосив, що понад чверть нового коду в компанії створює ШІ.
Якщо ці прогнози будуть реальними, то IT-компаніям доведеться суттєво звузити штат програмістів, відмовитись від фахівців, що тільки починають свій шлях, і залишити більш досвідчених, які зосередяться на швидкій розробці та нагляді за ШІ. Університетам і розробникам курсів так само доведеться адаптувати свої навчальні програми під нові вимоги.
Водночас останні звіти вже показали, що розробники витрачають на кодування лише 16% робочого часу, решту займають фонові та операційні завдання.
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