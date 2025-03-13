Ринки акцій Європи торгуються без єдиної динаміки в четвер

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи торгуються різноспрямовано в четвер.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:23 EET піднявся на 0,34%, до 543,09 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,4%, французький CAC 40 - 0,08%, іспанський IBEX 35 - 0,46%. Німецький DAX втрачає 0,11%, італійський FTSE MIB - 0,26%.

Інвестори вивчають звітність, а також стежать за розвитком ситуації в міжнародній торгівлі та оцінюють наслідки ескалації торговельних війн для економічного зростання, перспектива уповільнення якого чинить негативний вплив на настрої ринку.

Американський президент Дональд Трамп у середу пригрозив запровадити додаткові тарифи на імпорт з Євросоюзу, який раніше оголосив про поетапне запровадження з 1 квітня мита на ввезені американські товари у відповідь на тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, які набули чинності в США.

Відповідні мита проти товарів зі США було введено також у Канаді. Вони стосуватимуться американської сталі та алюмінію, комп'ютерів, спортивного обладнання та низки виробів із чавуну.

Найбільше зниження у складі Stoxx Europe 600 демонструють котирування паперів данської фармкомпанії Zealand Pharma (-8,5%), німецького виробника вантажівок Daimler Truck Holding (-7,3%), швейцарського виробника контрольно-вимірювальних приладів Inficon Holding (-5,5%), логістичної компанії InPost (-5,5%), німецької гірничодобувної K+S AG (-4,1%).

Ринкова вартість представників європейського ВПК змінюється різноспрямовано, зокрема підвищується у німецької Rheinmetall (+0,2%), італійської Leonardo (+2,2%), французького виробника винищувачів Dassault Aviation (+0,8%). Капіталізація шведської Saab AB знижується на 3,8%, французької Thales - на 0,3%.

Акції автовиробників дешевшають, зокрема Volkswagen і Stellantis - на 1,3%, Bayerische Motoren Werke AG - на 0,8%, Mercedes-Benz і Porsche - на 0,7%, Renault - 0,3%.

Найсильніше підвищується капіталізація онлайн-ритейлера Allegro. eu (+9,7%), швейцарського постачальника турбокомпресорів Accelleron Industries (+5,3%), шведської сталеливарної компанії SSAB AB (+5%), бельгійського виробника печива і снеків Lotus Bakeries (+4,7%), який повідомив напередодні про включення морозива в ліцензійну угоду з Mondelez International, а також британського постачальника послуг для онлайн-торгівлі IG Group (+4,5%), який відзвітував про зростання виручки на 28% у грудні-лютому та підтвердив прогноз на 2025 фінрік.

Вартість паперів Hugo Boss зростає на 0,6%. Компанія збільшила виручку на 3% у 2024 році, хоча її чистий прибуток скоротився на 17%. У Hugo Boss очікують, що динаміка виручки 2025 року становитиме від мінус 2% до плюс 2%, а зростання EBIT - 5-22%.

Італійська страхова компанія Assicurazioni Generali SpA додає 0,2% ринкової вартості після повідомлення про зростання скоригованого та операційного прибутку в 2024 році до рекордних значень.