Фінансові новини
- |
- 13.03.25
- |
- 19:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Путін заявив, що він за перемирʼя, але «є нюанси»
18:45 13.03.2025 |
Очільник Кремля Владімір Путін заявив, що "згоден" із пропозицією США припинити бойові дії, але це має "привести до довгострокового миру".
Про це він заявив під час пресконференції із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком, пише "Європейська правда".
Путіна запитали, яка буде відповідь Росії на пропозицію щодо "30-денного перемир'я"
На це він заявив, що Росія згодна з пропозиціями припинити бойові дії, але вони, мовляв, "мають призвести до довгострокового миру й усунути першопричини кризи".
"Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, що призвело б до довгострокового миру й усунуло першопричини кризи", - сказав він.
Він сказав, що "сама по собі ідея правильна, але є питання, які ми повинні обговорити з американськими колегами", а також, за його словами, можливо, з президентом США Дональдом Трампом.
Очільник Кремля каже, що є багато питань, на які "треба знайти відповідь" в рамках такого припинення вогню. Зокрема, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.
Окрім цього, його цікавить, хто віддаватиме накази про припинення бойових дій і "хто на кого буде звалювати порушення цієї домовленості".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Швеція дає Україні артилерійські установки і радари на майже $300 млн
|В Україні збільшилась частка бізнесу, яка вказала на зростання корупції — дослідження
|Україна отримала перший транш Канади за механізмом G7: сума – $1,7 млрд
|Березневі іди*: як Зеленський робив ліки дешевшими
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Британія та Франція готують план щодо гарантій безпеки для України, - Bloomberg
|Рубіо пояснив позицію США щодо участі Європи в «мирних переговорах»
|Трамп заявив, що може зробити «дуже погані для Росії речі», але не хоче заради миру
|Україна не визнаватиме свої території за РФ, не дасть забути російські злочини – Зеленський
|Рада заборонила повертати державі землю і нерухомість, незаконно передану у приватну власність понад 10 років тому
|ЗСУ виконують завдання у Курській області, командування ставить завдання максимально зберігати життя - Зеленський
Бізнес
|Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті
|Скільки заробили найбільші українські ІТ-компанії у 2024 році? — статистика від YouControl
|Бос Anthropic: «Штучний інтелект писатиме 90% коду через півроку, а за рік — забере на себе все»
|Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл
|Microsoft додає функцію «Натисніть, щоб говорити» у Copilot для Windows
|Bluesky запроваджує підтримку відео до 3-х хвилин та нові функції керування повідомленнями
|TSMC запропонувала NVIDIA, AMD і Broadcom спільне підприємство з Intel Foundry — Reuters