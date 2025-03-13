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АНАЛІТИКА

Путін заявив, що він за перемирʼя, але «є нюанси»

 

Очільник Кремля Владімір Путін заявив, що "згоден" із пропозицією США припинити бойові дії, але це має "привести до довгострокового миру".

Про це він заявив під час пресконференції із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком, пише "Європейська правда".

Путіна запитали, яка буде відповідь Росії на пропозицію щодо "30-денного перемир'я"

На це він заявив, що Росія згодна з пропозиціями припинити бойові дії, але вони, мовляв, "мають призвести до довгострокового миру й усунути першопричини кризи".

"Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, що призвело б до довгострокового миру й усунуло першопричини кризи", - сказав він.

Він сказав, що "сама по собі ідея правильна, але є питання, які ми повинні обговорити з американськими колегами", а також, за його словами, можливо, з президентом США Дональдом Трампом.

Очільник Кремля каже, що є багато питань, на які "треба знайти відповідь" в рамках такого припинення вогню. Зокрема, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.

Окрім цього, його цікавить, хто віддаватиме накази про припинення бойових дій і "хто на кого буде звалювати порушення цієї домовленості".
Ключові теги: Росія
 

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