Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінцифри та Visa працюватимуть над розвитком в Україні штучного інтелекту

Мінцифри та Visa працюватимуть над розвитком в Україні штучного інтелекту

 

Міністерство цифрової трансформація та компанія Visa розширюють партнерство, у фокусі - розвиток ШІ та посилення кіберстійкості.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на міністерство, про це йшлося під час зустрічі віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайла Федорова з регіональним керівництвом компанії.

«На зустрічі домовилися працювати за новими напрямами - штучний інтелект і посилення кіберстійкості», - йдеться в повідомленні.

Мінцифри та Visa працюватимуть над розвитком в Україні штучного інтелекту

 

Зазначається, що Мінцифри разом з компанію Visa вже розробили антифрод-систему «фарбовані гроші» для проєкту «єВідновлення», щоб кошти спрямовувалися тільки на відбудову. Тепер цей підхід планується масштабувати на інші країни.

Також компанія Visa є одним із ключових партнерів CDTO Campus, навчання в якому за рік пройшло 440 майбутніх цифрових лідерів, а у 2025 році є намір відкрити нові факультети та навчити вп'ятеро більше студентів.

Сприяє Visa і розвитку культури підприємництва через Дія.Бізнес - зокрема, за підтримки компанії відбулося два сезони візійного жіночого акселератора «Відважна», скоро буде анонсовано третій.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5076
  0,0952
 0,23
EUR
 1
 45,1644
  0,0497
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1920  0,06 0,16 41,8032  0,07 0,18
EUR 44,7900  0,04 0,09 45,5896  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,00 0,01 41,5250  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес