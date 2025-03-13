Мінцифри та Visa працюватимуть над розвитком в Україні штучного інтелекту

Міністерство цифрової трансформація та компанія Visa розширюють партнерство, у фокусі - розвиток ШІ та посилення кіберстійкості.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на міністерство, про це йшлося під час зустрічі віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайла Федорова з регіональним керівництвом компанії.

«На зустрічі домовилися працювати за новими напрямами - штучний інтелект і посилення кіберстійкості», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Мінцифри разом з компанію Visa вже розробили антифрод-систему «фарбовані гроші» для проєкту «єВідновлення», щоб кошти спрямовувалися тільки на відбудову. Тепер цей підхід планується масштабувати на інші країни.

Також компанія Visa є одним із ключових партнерів CDTO Campus, навчання в якому за рік пройшло 440 майбутніх цифрових лідерів, а у 2025 році є намір відкрити нові факультети та навчити вп'ятеро більше студентів.

Сприяє Visa і розвитку культури підприємництва через Дія.Бізнес - зокрема, за підтримки компанії відбулося два сезони візійного жіночого акселератора «Відважна», скоро буде анонсовано третій.