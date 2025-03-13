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Мінцифри та Visa працюватимуть над розвитком в Україні штучного інтелекту
13:19 13.03.2025 |
Міністерство цифрової трансформація та компанія Visa розширюють партнерство, у фокусі - розвиток ШІ та посилення кіберстійкості.
Як повідомляє Укрінформ з посиланням на міністерство, про це йшлося під час зустрічі віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайла Федорова з регіональним керівництвом компанії.
«На зустрічі домовилися працювати за новими напрямами - штучний інтелект і посилення кіберстійкості», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Мінцифри разом з компанію Visa вже розробили антифрод-систему «фарбовані гроші» для проєкту «єВідновлення», щоб кошти спрямовувалися тільки на відбудову. Тепер цей підхід планується масштабувати на інші країни.
Також компанія Visa є одним із ключових партнерів CDTO Campus, навчання в якому за рік пройшло 440 майбутніх цифрових лідерів, а у 2025 році є намір відкрити нові факультети та навчити вп'ятеро більше студентів.
Сприяє Visa і розвитку культури підприємництва через Дія.Бізнес - зокрема, за підтримки компанії відбулося два сезони візійного жіночого акселератора «Відважна», скоро буде анонсовано третій.
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