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АНАЛІТИКА

ЗМІ: ЄС пішов на поступки Угорщині, щоб розблокувати продовження санкцій проти РФ

 

Угорщина відмовилась від заперечень стосовно продовження низки санкцій ЄС проти Росії, що загрожувало розблокуванням десятків мільярдів євро російських активів.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

За інформацією Bloomberg, до ранку 14 березня триватиме так звана письмова процедура, яка дозволить продовжити на шість місяців санкції, повʼязані з агресією Росії проти України.

Стверджується, що Будапешт зняв заперечення після того, як за його наполягання із санкційного списку були виключені троє людей. Про кого саме йдеться, наразі невідомо.

ЗМІ раніше писали, що Угорщина нібито наполягала на виключенні з-під санкцій ЄС російського олігарха Михаїла Фрідмана. Цю ж позицію підтримав і Люксембург, стверджують джерела Bloomberg, але зрештою він залишиться під санкціями.

Джерело "ЄвроПравди" заявило, що остаточно про розблокування продовження санкцій Євросоюзу стане відомо уранці 14 березня, коли спливає крайній термін, коли делегації можуть відмовитись від запропонованого проєкту рішення.

Як повідомляла раніше "Європейська правда", у Брюсселі неформально готувались до сценарію, за якого Угорщина заблокує продовження антиросійських санкцій, і дія санкційних пакетів з 16 березня може припинитися.

Але перед тим європейські перемовники хотіли використати усі можливості, щоби знайти непублічні інструменти переконання Угорщини і закрити санкційне рішення вчасно.

Непродовження санкцій може фактично розморозити до 30% від усього обсягу заморожених активів РФ. За оцінками, може йтися про приблизно 60 млрд євро розморожених коштів або й дещо більше.
 

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