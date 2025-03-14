Індекси Волл-стріт впали через ескалацію торговельної війни, S&P 500 затверджує корекцію

У четвер Волл-стріт різко знизився, а індекс S&P 500 підтвердив корекцію після того, як слабкі дані по інфляції були затьмарені побоюваннями, що ескалація митної війни, яку ведуть Сполучені Штати проти деяких з найбільших торговельних партнерів, може знову розпалити інфляцію і схилити економіку до рецесії.

В останньому епізоді багатофронтової торговельної війни Трампа Європейський Союз відповів на суцільні тарифи США на сталь та алюміній, запровадивши 50% податок на експорт американського віскі, що змусило президента пригрозити в ефірі телеканалу Truth Social накласти 200% тариф на імпорт європейських вин та спиртних напоїв.

Широкий розпродаж призвів до падіння всіх трьох основних фондових індексів США, а втрати в акціях технологічних та пов'язаних з ними мега-компаній потягли за собою падіння Nasdaq майже на 2%.

«Настрої жахливі», - говорить Майк Діксон, керівник відділу досліджень Horizon Investments в Шарлотті, штат Північна Кароліна. «Щодня з'являються нові заголовки про мита, і це все ускладнює».

«І ви бачите це найгостріше в деяких найбільш чутливих сферах ринку, таких як досить роздутий тариф Magnificent 7», - додав Діксон. «Зараз там не дуже добре».

S&P 500 закрився на 10,1% нижче свого рекордного максимуму закриття 19 лютого, підтвердивши, що з того часу індекс-лідер перебуває в стані корекції.

6 березня індекс Nasdaq підтвердив, що перебуває в корекції, закрившись на 10,4% нижче свого історичного максимуму закриття, досягнутого 16 грудня.

Транспортний індекс Dow Jones, який вважається барометром економічного здоров'я США, закрився на 18,9% нижче свого рекордного максимуму закриття 25 листопада. Падіння на 20% і більше нижче цього рівня підтвердило б, що індекс перебуває на ведмежому ринку.

«В економіці все ще багато невизначеності, - сказав Чак Карлсон, головний виконавчий директор Horizon Investment Services в Хаммонді, штат Індіана.

«Частина цієї невизначеності, безумовно, зумовлена митами, але є й інша невизначеність, і вона змушує інвесторів думати, що, можливо, все ж таки відбувається жорстка посадка».

Опитування Reuters, проведене 11-12 березня, показало, що 57% учасників опитування вважають, що кроки Трампа, спрямовані на струс економіки, є занадто нестабільними, а 53% вважають, що митна війна принесе більше шкоди, ніж користі.

Індекс цін виробників (ІЦВ), опублікований Міністерством праці, схоже, повторив дані ІСЦ в середу, і виявився холоднішим, ніж очікувалося, підтвердивши, що інфляція залишається на звивистому шляху вниз, наближаючись до річної мети Федерального резерву США в 2%.

Це, разом зі стриманим звітом про кількість заявок на допомогу з безробіття, дало певну впевненість у тому, що наразі інфляція рухається у правильному напрямку, а ринок праці стоїть на міцному фундаменті.

Ринки також спостерігали за боротьбою на Капітолійському пагорбі, де законодавці намагаються ухвалити законопроект про фінансування дефіциту бюджету до дедлайну, який швидко наближається, щоб запобігти частковому закриттю уряду.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 537,36 пунктів, або на 1,30%, до 40 813,57, S&P 500 - на 77,78 пунктів, або на 1,39%, до 5 521,52, а Nasdaq Composite - на 345,44 пунктів, або на 1,96%, до 17 303,01.

Серед 11 основних секторів S&P 500 всі, окрім комунальних послуг, опинилися в мінусі, причому найбільше впали послуги зв'язку та споживчі товари на власний розсуд.

Акції Intel підскочили на 14,6% після того, як виробник мікросхем призначив ветерана галузі Ліп-Бу Тана своїм головним виконавчим директором.

Adobe впала на 13,9% після того, як компанія-розробник програмного забезпечення спрогнозувала квартальний дохід відповідно до оцінок.

Дисконтна мережа Dollar General повідомила про невтішні оцінки продажів, але надала оптимістичні квартальні результати, що призвело до зростання її акцій на 6,8%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,54 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 53 нових максимуми і 315 нових мінімумів.

На Nasdaq 1 159 акцій зросли, а 3 189 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,75 до 1.

Індекс S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів і 35 нових мінімумів, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 21 новий максимум і 309 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 15,11 мільярдів акцій, порівняно з 16,60 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.