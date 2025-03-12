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Bluesky запроваджує підтримку відео до 3-х хвилин та нові функції керування повідомленнями
12:30 12.03.2025 |
Bluesky продовжує розвивати свої можливості для роботи з відео. Останнє оновлення дозволяє завантажувати відео тривалістю до 3 хвилин. Це також, ймовірно, сподобається шанувальникам Flashes - нового додатку для фото та відео на основі Bluesky, повідомляє Engadget.
Також тепер повідомлення від невідомих користувачів будуть надходити в окрему теку "Запити". Користувачі зможуть відхиляти вхідні чати, що має допомогти знизити кількість спаму.
Генеральна директорка Bluesky Джей Грабер повідомила у своїй доповіді на SXSW, що децентралізованість Bluesky робить її "захищеною від мільярдерів". На конференції вона була у футболці «mundus sine caesaribus» (світ без цезарів), що є очевидною відповіддю на любов Марка Цукерберга носити футболку з написом «Aut Zuck aut nihil», що є зміненим крилатим виразом «Aut Caesar, aut nihil» (Або Цезар, або нічого).
"Якщо завтра прийде мільярдер і купить Bluesky, то спільнота просто зробить форк та перейде на нього, - каже Грабер. - Ця відкритість гарантує, що завжди є можливість перейти до нової альтернативи, використовуючи ту ж саму мережу."
Вона також зазначила, що компанія "вивчає підписки", а також платні "послуги для розробників". Крім того, компанія розглядає можливість перетворення деяких своїх функцій, таких як послуги модерації або кастомні стрічки, на "ринковий майданчик", де може отримувати частку від потенційних транзакцій.
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