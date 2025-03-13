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АНАЛІТИКА

Трамп позитивно оцінив заяви Путіна про перемир'я і заявив, що має на нього важелі впливу

 

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив заяви Володимира Путіна щодо перспектив закінчення війни в Україні, назвав їх багатообіцяючими, але не повними.

"Він висловився сьогодні, і це вселяє надію... Це багатообіцяюча заява, але вона не є повною. Я хочу поговорити з ним. Але ми хочемо, щоб це швидко завершилося", - сказав Трамп на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Маром Рютте в четвер.

Він заявив, що війну "потрібно завершити швидко, це не мусить бути дуже важко".

У той же час президент США підтвердив, що має важіль впливу на Путіна, але заявив, що не хоче говорити про це у світлі його останніх заяв щодо перемир'я.

"У нас є важіль, але я не хочу про це говорити. Зараз ми з ним спілкуємося на основі його сьогоднішніх заяв. Вони були достатньо позитивними, тому я не хочу говорити про це. Я сподіваюся, що Росія також досягне домовленостей, і коли буде ця домовленість, то не буде знову стрілянини", - сказав Трамп.

За його словами, якщо Путін "погодиться на припинення війни, то ми будемо в дуже гарному стані, щоб це виконати". Він також відзначив важливість інструкцій, які я дав переговорникам, зокрема Стіву Віткоффу, який нині перебуває в Москві.

Відповідаючи на питання можливості нападу РФ після того, як буде укладена мирна угода, Трамп сказав: "Цього не станеться... Ми подбаємо, щоб цього не відбулося".

Як повідомлялося, Путін після розмови з Олександром Лукашенком у четвер заявив, що погодиться на пропозицію припинити бойові дії лише в разі, якщо вона передбачатиме усунення причин, які було використано як привід для вторгнення в Україну. Він також висловився на підтримку 30-денного перемир'я з Україною, але заявив, що в такому разі постануть питання, пов'язані з ситуацією на різних ділянках бойового зіткнення - і в Курській області РФ, і на окупованих територіях України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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