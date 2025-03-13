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США обговорювали з Україною питання контролю над територією, однією з електростанцій та членство в НАТО
23:31 13.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп повідомив, що українська та американська делегації в рамках підготовки проєкта мирної угоди між Україною та РФ обговорювали питання контролю над територіями, а також членство у НАТО, але позиція щодо цього не змінилася.
"Ми обговорювали з Україною території та її частини, які будуть утримані та втрачені, а також усі інші елементи остаточної угоди. Це електростанція, ви знаєте, дуже велика електростанція. Кому дістанеться електростанція і кому дістанеться те і те? І тому, знаєте, це непростий процес. Але перший етап - це припинення вогню", - сказав Трамп на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Маром Рютте в четвер.
При цьому він відзначив, що "ніхто не хоче витрачати час на припинення вогню, якщо це нічого не означатиме". "Тож ми кажемо, подивіться, ось що ви можете отримати. Це те, що ви не можете отримати", - сказав президент США.
За словами Трампа, делегації "обговорювали НАТО і перебування в НАТО, і всі знають, яка на це відповідь". "По правді кажучи, вони знають цю відповідь 40 років", - сказав він.
Президент США повідомив, що обговорювалося також "багато окремих тем".
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