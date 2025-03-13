Нацбанк анулював ліцензію ще однієї великої мережі валютних обмінників

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, видану ТОВ "Міжнародна фінансова компанія "Аверс".

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 березня на підставі заяви самої компанії, повідомляє пресслужба НБУ.

Оскільки це була єдина ліцензія фінансової компанії, НБУ також виключив її з Державного реєстру фінансових установ.

За даними у системі YouControl, бенефіціарним власником ТОВ "МФК "Аверс" є підприємець Олег Бойко.

За даними на сайті НБУ, станом на початок 2025 року "МФК "Аверс" контролювала 111 пунктів обміну валюти у різних регіонах України, однак станом на 1 березня у реєстрі НБУ не вказано жодного з них.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Національний банк України відкликав (анулював) ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі готівковою валютою, видану ТОВ "Фінансова компанія "Артем", яке контролювало мережу з 319 обмінників.