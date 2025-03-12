Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті

Google оновила сімейство «відкритих» моделей Gemma AI і представила Gemma 3 - найпотужніший ШІ на сьогодні, за словами самої компанії, який можна запустити на одній відеокарті.

У пресрелізі Google зазначає, що ці моделі першочергово призначені для розробників, які створюють ШІ-програми, що можуть працювати на будь-якому пристрої (від смартфона до робочої станції).

Gemma 3 підтримує понад 35 мов (і українську), а також може аналізувати текст, зображення та короткі відео. За словами Google, модель перевершує продукти таких конкурентів, як Llama від Meta, DeepSeek і OpenAI під час роботи на одному GPU, а також оптимізована для роботи з прискорювачами Nvidia та іншим спеціальним обладнанням для штучного інтелекту.

Оновлено й кодер візуалізації, тож Gemma 3 тепер підтримує зображення високої роздільної здатності й зображення не квадратної форми; є також новий класифікатор, який фільтрує вхідні та вихідні зображення від сексуального відвертого, небезпечного чи жорстокого контенту.

Нова модель Google представлена у чотирьох розмірах: від 1 до 27 млрд параметрів, а завдяки більшому контекстному вікну в 128 тисяч токенів Gemma 3 може розуміти більше інформації та розв'язувати складніші запити.

Модель вже доступна на Hugging Face та онлайн через AI Studio.

Торік, на момент презентації сімейства Gemma AI, було не досить зрозуміло, чи справить вона враження на клієнтів - утім, з дебютом DeepSeek і подібних моделей, виявилось, що є інтерес до технології ШІ з меншими вимогами до обладнання.