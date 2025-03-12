Фінансові новини
- |
- 12.03.25
- |
- 22:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті
17:11 12.03.2025 |
Google оновила сімейство «відкритих» моделей Gemma AI і представила Gemma 3 - найпотужніший ШІ на сьогодні, за словами самої компанії, який можна запустити на одній відеокарті.
У пресрелізі Google зазначає, що ці моделі першочергово призначені для розробників, які створюють ШІ-програми, що можуть працювати на будь-якому пристрої (від смартфона до робочої станції).
Gemma 3 підтримує понад 35 мов (і українську), а також може аналізувати текст, зображення та короткі відео. За словами Google, модель перевершує продукти таких конкурентів, як Llama від Meta, DeepSeek і OpenAI під час роботи на одному GPU, а також оптимізована для роботи з прискорювачами Nvidia та іншим спеціальним обладнанням для штучного інтелекту.
Оновлено й кодер візуалізації, тож Gemma 3 тепер підтримує зображення високої роздільної здатності й зображення не квадратної форми; є також новий класифікатор, який фільтрує вхідні та вихідні зображення від сексуального відвертого, небезпечного чи жорстокого контенту.
Нова модель Google представлена у чотирьох розмірах: від 1 до 27 млрд параметрів, а завдяки більшому контекстному вікну в 128 тисяч токенів Gemma 3 може розуміти більше інформації та розв'язувати складніші запити.
Модель вже доступна на Hugging Face та онлайн через AI Studio.
Торік, на момент презентації сімейства Gemma AI, було не досить зрозуміло, чи справить вона враження на клієнтів - утім, з дебютом DeepSeek і подібних моделей, виявилось, що є інтерес до технології ШІ з меншими вимогами до обладнання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна не визнаватиме свої території за РФ, не дасть забути російські злочини – Зеленський
ТОП-НОВИНИ
|Рада заборонила повертати державі землю і нерухомість, незаконно передану у приватну власність понад 10 років тому
|ЗСУ виконують завдання у Курській області, командування ставить завдання максимально зберігати життя - Зеленський
|Зеленський пояснив, чому Україна у перемовинах із США погодилась на 30-денне перемир'я
|Рубіо про угоду щодо корисних копалин: я б не розглядав це як гарантію безпеки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Прорив у створенні перовскітних сонячних батарей — наносяться на складні поверхні та працюють у 10 разів довше
|Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті
|Скільки заробили найбільші українські ІТ-компанії у 2024 році? — статистика від YouControl
|Бос Anthropic: «Штучний інтелект писатиме 90% коду через півроку, а за рік — забере на себе все»
|Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл
|Microsoft додає функцію «Натисніть, щоб говорити» у Copilot для Windows
Бізнес
|Genesis відкриває офіс у Львові, спершу тут працюватиме близько 100 людей
|Компактний електрокар Volkswagen ID.1 вироблятимуть у Португалії
|Процесор Apple M3 Ultra з Mac Studio Pro на 38% перевершує нові чипи M4 Max
|Meta тестує власний ШІ-чип, щоб не залежати від NVIDIA
|Заклики Трампа скасувати “жахливу” програму чипів спричинили паніку серед американських виробників
|Tesla стає токсичною: власники маскують авто під Honda, Audi та Mazda
|Атаку на X (Twitter) здійснила група хакерів Dark Storm Team, але Маск каже про українські IP-адреси