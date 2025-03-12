Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті

17:11 12.03.2025 |

Новини IT

 

Google оновила сімейство «відкритих» моделей Gemma AI і представила Gemma 3 - найпотужніший ШІ на сьогодні, за словами самої компанії, який можна запустити на одній відеокарті.

У пресрелізі Google зазначає, що ці моделі першочергово призначені для розробників, які створюють ШІ-програми, що можуть працювати на будь-якому пристрої (від смартфона до робочої станції).

Gemma 3 підтримує понад 35 мов (і українську), а також може аналізувати текст, зображення та короткі відео. За словами Google, модель перевершує продукти таких конкурентів, як Llama від Meta, DeepSeek і OpenAI під час роботи на одному GPU, а також оптимізована для роботи з прискорювачами Nvidia та іншим спеціальним обладнанням для штучного інтелекту.

Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті

 

Оновлено й кодер візуалізації, тож Gemma 3 тепер підтримує зображення високої роздільної здатності й зображення не квадратної форми; є також новий класифікатор, який фільтрує вхідні та вихідні зображення від сексуального відвертого, небезпечного чи жорстокого контенту.

Нова модель Google представлена у чотирьох розмірах: від 1 до 27 млрд параметрів, а завдяки більшому контекстному вікну в 128 тисяч токенів Gemma 3 може розуміти більше інформації та розв'язувати складніші запити.

Модель вже доступна на Hugging Face та онлайн через AI Studio.

Торік, на момент презентації сімейства Gemma AI, було не досить зрозуміло, чи справить вона враження на клієнтів - утім, з дебютом DeepSeek і подібних моделей, виявилось, що є інтерес до технології ШІ з меншими вимогами до обладнання.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5076
  0,0952
 0,23
EUR
 1
 45,1644
  0,0497
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1272  0,11 0,27 41,7288  0,15 0,35
EUR 44,7480  0,35 0,78 45,5568  0,34 0,76

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5050  0,09 0,22 41,5300  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес