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АНАЛІТИКА

Скільки заробили найбільші українські ІТ-компанії у 2024 році? — статистика від YouControl

14:39 12.03.2025 |

Економіка, Новини IT

 

У 2024 році IT-компанії GlobalLogic, EPAM, Luxoft, Intellias і Softserve отримали найбільший виторг, увійшовши у топ-20 найбільших українських компаній за фінансовими показниками.

Як пише DOU з посилання на YouControl, компанія EPAM заробила найбільше - її чистий прибуток у 2024 році сягнув 1,67 млрд грн (EPAM Systems) та 838 млн грн (EPAM DIGITAL).

GlobalLogic торік отримала 652,97 млн грн чистого прибутку, Luxoft - 263, 57 млн, Intellias - 300,7 млн, а Softserve - 209,8 млн (Softserve Technologies) та 18,4 млн (Softserve Digital).

Скільки заробили найбільші українські ІТ-компанії у 2024 році? — статистика від YouControl

 Статистика за даними YC.Market

За словами доктора економічних наук, фінансового аналітика YouControl Романа Корнилюка, IT-сектор України в 2024 році переживав не найкращі часи, втім катастрофи не сталося. "Офіційно задекларований сумарний дохід компаній зріс щонайменше на +11,5%, адже незначна частина компаній могла запізнитись із подачею звітності та зробить це згодом. Водночас увесь ріст доходів, продемонстрований ринком у гривневому вираженні був "з'їдений" знеціненням національної валюти. З іншого боку, сектор втримав торішні показники і не допустив падіння виторгу", - відмітив фахівець.

Він також зазначив, що серед "старожилів" топ-20 ІТ-компаній за доходами можна побачити як тих, хто утримав темпи нарощення виторгу, так і компанії, в яких виторг знизився. Окрім цього, відбулося суттєве оновлення топ-20: до ренкінгу за 2024 рік увійшли компанії, які в 2023 році перебували на значно нижчих позиціях. А ще позитивним індикатором діяльності першої двадцятки, на думку експерта, можна вважати прибутковість: адже тільки одна компанія зафіксувала чистий збиток. "Не зважаючи на негативний вплив війни, фінансові профілі ІТ-компаній лишаються ефективними і здатними генерувати позитивний результат, а отже, забезпечувати стійкість і наповнювати бюджет країни", - підсумував Корнилюк.

Нагадаємо, загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України на січень 2025 року становила 79 600. У ІІ півріччі 2024 року вона скоротилася на 858 фахівців, або на 1,07%. Це поки найменший показник відпливу з початку повномасштабного вторгнення.

Перше місце у топ-50 IT-компаній України посідає EPAM - тут кількість фахівців за пів року скоротилася на 30 людей, до 9570. На другому місці - SoftServe, де число спеціалістів зменшилося на 56 людей, до 7279. Третє місце - за GlobalLogic, у якій число спеціалістів знизилося на 366 людей, до 5660.

За матеріалами: mezha.media
 

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