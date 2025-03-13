НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5315 грн/$1

«Якщо буде потрібно, ми запровадимо санкції, але, сподіваюся, це не знадобиться. У фінансовому сенсі ми можемо зробити дуже неприємні, погані речі, руйнівні для Росії, але я цього не хочу, тому що я хочу побачити мир», - сказав Трамп.