Ринок втомився: обсяг торгівлі криптовалютами впав на 63%

Ринок криптовалют демонструє ознаки виснаження, оскільки обсяги торгівлі знижуються, а ціни цифрових активів падають, повідомляють аналітики. Різке зменшення активності трейдерів свідчить про послаблення ентузіазму інвесторів, що викликає побоювання щодо здатності ринку підтримувати поточну динаміку, пише Cointelegraph.

Після досягнення річного максимуму на початку лютого, загальний обсяг торгівлі криптовалютами впав на 63%, згідно з даними CoinGecko. Добові обсяги торгів досягли $440 мільярдів у лютому, але з того часу впали до $163 мільярдів станом на 12 березня.

Дані CoinMarketCap підтверджують схожу тенденцію, зазначаючи, що торговий обсяг у 2025 році досяг піку на початку березня, перш ніж знизитися на 52% до поточного рівня.

Аналітична компанія Santiment заявила 13 березня: "Коли обсяг торгівлі основними криптовалютами стабільно знижується, навіть під час незначних відновлень цін, це зазвичай свідчить про ослаблення ентузіазму трейдерів".

Загальна капіталізація крипторинку скоротилася майже на 25% з початку лютого, втративши $900 мільярдів унаслідок поглиблення ринкової корекції. Падіння прискорилося в останні 10 днів, коли ринок втратив 15% вартості через побоювання рецесії у США.

Аналітики Santiment зазначають, що трейдери стають обережнішими, не довіряючи стійкості поточного зростання цін: "Фактично, зниження торгової активності відображає невизначеність, оскільки все менше трейдерів вірять у прибутковість покупок за поточними цінами".

Фахівці попереджають, що скорочення обсягів торгівлі на тлі незначного зростання цін може бути раннім сигналом ослаблення ринкового імпульсу, оскільки низький рівень покупок робить зростання нестабільним. Це підвищує ймовірність того, що будь-яке відновлення може бути тимчасовим, а ціни залишаються вразливими до нового спаду.

Хоча падіння обсягів торгівлі не обов'язково є ведмежим сигналом, аналітики Santiment зазначають, що для оздоровлення ринку необхідне одночасне зростання як обсягів торгівлі, так і цін.

"Для підтвердження стабільного відновлення ринку, "бики" зазвичай хочуть бачити як зростання цін, так і збільшення торгової активності" - кажуть аналітики.

На цей час загальна капіталізація криптовалютного ринку становить приблизно $2,8 трильйона, що відповідає рівню річної давнини перед семимісячним періодом консолідації. Чи призведе поточне падіння до затяжного спаду, чи стане основою для нового зростання, поки що невідомо, але аналітики сходяться на думці, що ключовим фактором розуміння майбутнього ринку буде зростання обсягів торгівлі.