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Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл
12:56 12.03.2025 |
Американський виробник Harley-Davidson представив CVO Road Glide RR - найпотужніший серійний мотоцикл бренду, створений у дусі гоночної серії King of the Baggers.
Під капотом (точніше, під баком) встановлено двигун V-twin об'ємом 2147 см³:
* 155 к.с. (на 26 к.с. більше за попередній рекорд Harley-Davidson - CVO Road Glide ST)
* 203 Н-м крутного моменту
Двигун отримав деталі Screamin' Eagle Stage IV, нові розподільні вали, клапанні пружини, збільшені дросельні заслінки та високопродуктивний масляний насос.
Серед інших технічних особливостей:
* Титановий вихлоп Akrapovič із карбоновими елементами
* Гоночна 6-ступенева трансмісія Screamin' Eagle Racing King
* Алюмінієвий кошик зчеплення, спочатку призначений для гоночних мотоциклів
* Алюмінієвий маятник, доповнений двома амортизаторами Öhlins з виносними резервуарами
* Перевернута вилка Öhlins FGR 253 Hypersport Superbike
* Гальма Brembo GP4-RX - версія з MotoGP
Завдяки широкому застосуванню композитних матеріалів вдалося заощадити близько 23 кг маси. Кліренс байка збільшили на 51 мм, що дало змогу сильніше нахиляти його в поворотах.
Мотоцикл також отримав цифрову панель на 12.3 дюйма, мультимедійну систему на Skyline OS, мотогарнітуру Cardo Packtalk Edge та аудіосистему Rockford Fosgate Stage III (500 Вт, 4 канали).
Тираж обмежений - всього 131 екземпляр. Ціна стартує від 110 000 доларів.
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