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АНАЛІТИКА

Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл

12:56 12.03.2025 |

Транспорт

Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл

 

Американський виробник Harley-Davidson представив CVO Road Glide RR - найпотужніший серійний мотоцикл бренду, створений у дусі гоночної серії King of the Baggers.

Під капотом (точніше, під баком) встановлено двигун V-twin об'ємом 2147 см³:

* 155 к.с. (на 26 к.с. більше за попередній рекорд Harley-Davidson - CVO Road Glide ST)

* 203 Н-м крутного моменту

Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл

 

Двигун отримав деталі Screamin' Eagle Stage IV, нові розподільні вали, клапанні пружини, збільшені дросельні заслінки та високопродуктивний масляний насос.

Серед інших технічних особливостей:

* Титановий вихлоп Akrapovič із карбоновими елементами

* Гоночна 6-ступенева трансмісія Screamin' Eagle Racing King

* Алюмінієвий кошик зчеплення, спочатку призначений для гоночних мотоциклів

* Алюмінієвий маятник, доповнений двома амортизаторами Öhlins з виносними резервуарами

* Перевернута вилка Öhlins FGR 253 Hypersport Superbike

* Гальма Brembo GP4-RX - версія з MotoGP

Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл

 

Завдяки широкому застосуванню композитних матеріалів вдалося заощадити близько 23 кг маси. Кліренс байка збільшили на 51 мм, що дало змогу сильніше нахиляти його в поворотах.

Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл

 

Мотоцикл також отримав цифрову панель на 12.3 дюйма, мультимедійну систему на Skyline OS, мотогарнітуру Cardo Packtalk Edge та аудіосистему Rockford Fosgate Stage III (500 Вт, 4 канали).

Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл

 

Тираж обмежений - всього 131 екземпляр. Ціна стартує від 110 000 доларів.

Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл

 

Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл
За матеріалами: gagadget.com
 

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