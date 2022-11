S&P закрився на рівні більш ніж двомісячного максимуму на роздрібній торгівлі та підйомі енергетичного сектору

Американські акції зросли у вівторок, при цьому S&P 500 закрився на найвищому рівні за 2,5 місяці, оскільки прогноз продажу Best Buy послабив побоювання, що висока інфляція призведе до похмурого сезону святкових покупок, тоді як стрибок цін на нафту допоміг піднятися кціям енергетичних компаній.

Best Buy Co Inc підскочила на 12,78%, ставши найприбутковішою акцією в індексі S&P 500, після того, як рітейлер спрогнозував менше падіння річних продажів, ніж було оголошено раніше, і висловив упевненість, що збільшення угод та знижок приверне більше клієнтів.

Зростання Best Buy допомогло підняти роздрібний індекс S&P 500 на 1,21%.

На відміну від цього, акції Dollar Tree Inc впали на 7,79% як найгірший компонент S&P 500, що також обмежило зростання роздрібного індексу, оскільки дисконтний рітейлер вдруге знизив свій річний прогноз прибутку.

"Якщо ви візьмете континуум доходів і споживачих витрат, верхня половина цього показника відносно нееластична по відношенню до деяких витрат, які в тій чи іншій мірі зростають, тоді як нижня половина буде більш чутливою", - сказав Шон Круз, головний торговий стратег. в TD Ameritrade в Чикаго.

"Таким чином, доларові дерева світу дійсно не мають великої можливості покрити ці витрати, тому вони сильно постраждають".

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 397,82 пунктів, або 1,18%, до 34 098,1 пунктів, S&P 500 додав 53,64 пунктів, або 1,36%, до 4003,58 пунктів, а Nasdaq Composite додав 1 , 90 пункту, або 1,36%, до 11 174,41 пункту.

S&P 500 закрився на найвищому рівні з 12 вересня.

Також підтримку надав енергетичний сектор, який виріс на 3,18% після двох сесій зниження, оскільки Саудівська Аравія заявила, що ОПЕК+ дотримується скорочення видобутку, спростувавши звіт у понеділок, в якому йшлося про те, що альянс розглядає можливість збільшення видобутку, що призвело до різкого зниження цін на нафту.

Оскільки інвестори продовжують намагатися оцінити шлях підвищення ставок Федеральною резервною системою, президент ФРС Клівленда Лоретта Местер повторила у вівторок, що зниження інфляції залишається критично важливим для центрального банку наступного дня після підтримки невеликого підвищення ставок у грудні. Президент Канзас-Сіті Естер Джордж заявила, що центральному банку, можливо, потрібно буде підвищити відсоткові ставки до вищого рівня та утримувати їх на цьому рівні довше, щоб стримувати споживчий попит та знижувати інфляцію.

Інвестори також чекали на коментарі президента ФРБ Сент-Луїса Джеймса Булларда у вівторок перед протоколом листопадового засідання ФРС, запланованого на середу.

Обсяг торгів був невеликим протягом сесії і, ймовірно, зменшиться напередодні свята Дня Подяки у четвер, коли фондовий ринок США відкриється на півсесії у п'ятницю.

Обсяг на біржах США становив 9,45 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,75 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Акції Walgreens Boots Alliance Inc, що входить до складу Dow, зросли на 2,96% після того, як Cowen & Co підвищила рейтинг акцій дистриб'юторів ліків, пославшись на зростання бізнесу у сфері медичних послуг.

Акції "Манчестер Юнайтед" підскочили наприкінці сесії після того, як Sky News повідомила, що родина Глейзерів, яка володіє футбольним клубом, вивчає фінансові варіанти, які можуть включати прямий продаж, і закрилася на 14,66% вище.

Акції Agilent Technologies Inc зросли на 8,08% після того, як компанія, що спеціалізується на розробці застосунків, повідомила про високі доходи в четвертому кварталі.

Зниження курсу долара та прибутковості казначейських облігацій США також допомогло підтримати схильність до ризику.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 3,40 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,56 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 24 нових 52-тижневих максимуми та 3 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 108 нових максимумів та 224 нових мінімуму.