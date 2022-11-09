Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові індекси АТР здебільшого знижуються на ризиках дефляції в Китаї

08:16 09.11.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у середу переважно знижуються після виходу даних, які можуть передбачати дефляцію в Китаї, свідчать дані торгів та коментарі аналітиків.

Станом на 7.33 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,35%, до 3053,66 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,25%, до 2014,78 пункту, гонконгський Hang Seng Ind %, до 16 306 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшується на 1,01%, до 2423,9 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,6%, до 7001 пунктів, японський Nikkei 225 знижується на 0,5%, до 27728 пунктів.

Індекс споживчих цін Китаю - основний показник інфляції - зріс на 2,1% у річному вираженні за підсумками жовтня після зростання на 2,8% місяцем раніше. А лише за жовтень ціни в країні зросли лише на 0,1%.

За словами економіста Блумберга Девіда Ку (David Qu), ці дані подають потужний дезінфляційний сигнал. І якщо раніше перше за два роки зниження індексу цін виробників у річному вираженні відображає пом'якшення глобального зростання економіки, то уповільнення споживчої інфляції свідчить про те, як сильно політика "нульового ковіда" вплинула на внутрішній попит.

"Ми думаємо, що Китай може почати запеклу боротьбу з ризиками дефляції, що насуваються, при слабкому внутрішньому попиті і ослабленні експортного попиту", - у свою чергу сказав агентству Блумберг головний економіст Jones Lang LaSalle Inc. Брюс Панг (Bruce Pang).

Дефляція, як і висока інфляція, належить до основний сучасної економічної теорії до небажаного. Вважається, що тривала дефляція призводить до падіння виробництва та економічного спаду.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5375
  0,0292
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7110  0,12 0,30 40,6424  0,02 0,06
EUR 39,2095  0,38 0,97 40,2781  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес