Фондові індекси АТР здебільшого знижуються на ризиках дефляції в Китаї

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у середу переважно знижуються після виходу даних, які можуть передбачати дефляцію в Китаї, свідчать дані торгів та коментарі аналітиків.

Станом на 7.33 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,35%, до 3053,66 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,25%, до 2014,78 пункту, гонконгський Hang Seng Ind %, до 16 306 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшується на 1,01%, до 2423,9 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,6%, до 7001 пунктів, японський Nikkei 225 знижується на 0,5%, до 27728 пунктів.

Індекс споживчих цін Китаю - основний показник інфляції - зріс на 2,1% у річному вираженні за підсумками жовтня після зростання на 2,8% місяцем раніше. А лише за жовтень ціни в країні зросли лише на 0,1%.

За словами економіста Блумберга Девіда Ку (David Qu), ці дані подають потужний дезінфляційний сигнал. І якщо раніше перше за два роки зниження індексу цін виробників у річному вираженні відображає пом'якшення глобального зростання економіки, то уповільнення споживчої інфляції свідчить про те, як сильно політика "нульового ковіда" вплинула на внутрішній попит.

"Ми думаємо, що Китай може почати запеклу боротьбу з ризиками дефляції, що насуваються, при слабкому внутрішньому попиті і ослабленні експортного попиту", - у свою чергу сказав агентству Блумберг головний економіст Jones Lang LaSalle Inc. Брюс Панг (Bruce Pang).

Дефляція, як і висока інфляція, належить до основний сучасної економічної теорії до небажаного. Вважається, що тривала дефляція призводить до падіння виробництва та економічного спаду.