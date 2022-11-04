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АНАЛІТИКА

Кому належить більшість валютних обмінників в Україні, – інфографіка

14:16 04.11.2022 |

Фінанси

 

За даними Національного банку, майже половину всіх пунктів обміну валют тримають три компанії. Вони ж ділять між собою найбільші обсяги продажу готівкової валюти на ринку.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на презентацію НБУ з обґрунтуванням нового податку для обмінників, проведену у серпні.

Так, за обсягами торгів лідирує компанія "Фінод" - купівля-продаж валюти через її обмінники становить 17% від обсягів на цьому ринку за перше півріччя 2022-го. "Альфа-Інвест Груп" має частку 16%, "Магнат" разом із пов'язаною компанією "Октава Фінанс" - 15% (остання - лідер за кількістю обмінників - 478 у 2022-му, частина з яких працює під брендом Money24).

"Магнат" та "Октава Фінанс" за реєстром мають різних власників - Оксану Бродовську та Людмилу Бауман, які, однак, зареєстровані за однією адресою. Пов'язаність цих компаній підтвердив виданню і співрозмовник серед учасників ринку.

Бродовська також є співвласницею ІТ-компанії "Фінсофт", якою керує Олександр Кушніренко. Це, ймовірно, брат Павла Кушніренка - очільника Асоціації учасників валютного ринку: в обох збігаються адреси проживання, однакове по батькові та обидва в переліку засновників асоціації. Павло Кушніренко очолює "ІТ Хаб Україна" - "дочку" американської компанії DataArt.

У компанії "Фінод" 432 обмінники - під час війни їхня кількість збільшилася на два. Її ключовий власник, одесит Олексій Штевнін (85%), має бізнес у сфері оптової торгівлі кавою, чаєм та прянощами.

 

"Альфа-Інвест Груп", за даними державного реєстру, належить Денису та Світлані Дмитрук (34% і 27%), а також Володимиру Січовому (39%). Останній був керівником збанкрутілого банку "Ринковi технологiї". Ця фінустанова фігурувала у справі Генпрокуратури про незаконне виведення більш як 10 млрд грн в інтересах ексміністра МВД Віталія Захарченка.

Водночас у Нацбанку сумніваються, що "документальні" власники окремих компаній є реальними, зазначив очільник департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінустанов НБУ Сергій Савчук.

Він відмовився уточнити, щодо яких компаній підозри. Наразі регулятор здійснює перевірку фінансового стану власників. Якщо вони не зможуть показати кошти або майно пропорційно до частки в капіталі, компанії не працюватимуть на ринку, попереджає він.

Загалом із початку війни в Україні закрилося 873 обмінники, або 21%, однак натомість відкрилося 750 нових.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який зобовʼязує небанківські обмінні пункти платити авансом податок на прибуток у розмірі трьох мінімальних зарплат щомісяця за кожну касу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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