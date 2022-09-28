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Мінфін анонсував аудит боржників за кредитами під державні гарантії

23:24 27.09.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення державного фінансового аудиту господарських операцій компаній, які мають заборгованість з обслуговування та погашення кредитів, залучених під державні гарантії.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 27 вересня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Постанова передбачає запровадження додаткових механізмів контролю за діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які мають заборгованість з обслуговування та погашення кредитів (позик), залучених під державні гарантії", - зазначається у повідомленні.

В Мінфіні очікують, що прийнята постанова "посилить економічну і фінансову безпеку нашої держави, а також забезпечить подальше ефективне використання державних ресурсів суб'єктами господарювання".

Як повідомлялося, Міністерство фінансів з початку року виплатило 5,28 млрд грн за кредитом Експортно-імпортного банку Китаю, отриманим ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) під державні гарантії. Ще 4,6 млрд грн держава може виплатити за китайським кредитом для ДПЗКУ у 2023 році.

Наприкінці січня ДПЗКУ змогла вчасно виплатити лише $8,8 млн або 9% або від суми чергового платежу за кредитом Експортно-імпортного банку Китаю, яка складає $96 млн, решту суми виплатило Міністерство фінансів, оскільки кредит залучався під державні гарантії. Водночас в Мінекономіки повідомили, що китайська сторона відмовилася реструктуризувати вказаний кредит.

Нагадаємо, у 2012 році команда Віктора Януковича домовилась з Китаєм про $3 млрд кредиту під державні гарантії для "Державної продовольчо-зернової корпорації" (ДПЗКУ). Половина суми надійшла грошима. $1,5 млрд були надані Україні під 7% річних. Інша половина мала бути товарним кредитом, однак він так і не був реалізований.

Однак із $1,5 млрд наданого кредиту близько $300 млн було вкрадено менеджерами ДПЗКУ, яких за 10 років змінилось півтора десятки. А $1,05 млрд 5 років пролежали в "Укрексімбанку" на депозиті.

ССЕС замість 60 млн тон зерна, передбачених контрактом, за 10 років купила всього 6 млн тон. В підсумку, Україна має віддати Китаю близько $3 млрд тіла і відсотків за кредит, яким майже не користувалась. $1,3 млрд вже виплачено, з яких тіло кредиту складає $0,6 млрд. Ще $0,9 млрд "тіла" треба виплатити протягом наступних 5 років плюс відсотки.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

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