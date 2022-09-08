Фінансові новини
- |
- 08.09.22
- |
- 15:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індекс Гонконгу 8 вересня впав шості торги поспіль, більшість ринків Азії закрилися в плюсі
13:12 08.09.2022 |
Більшість фондових індексів найбільших держав Азіатсько-Тихоокеанського регіону зросли у четвер, одним із позитивних факторів стало підвищення американського ринку акцій днем раніше.
Тим часом індикатори материкового Китаю та Гонконгу продемонстрували негативну динаміку на побоюваннях погіршення економічної ситуації в країні, у тому числі через нові локдауни у низці міст.
Аналітики Nomura знизили прогноз зростання ВВП КНР у 2022 році до 2,7% з 2,8%, посилаючись на менш значні обсяги експорту.
Тим часом, економіка Японії у другому кварталі зросла на 0,9% порівняно з попередніми трьома місяцями, свідчать переглянуті офіційні дані. Раніше повідомлялося про підвищення на 0,5%. Експерти, опитані Trading Economics, в середньому очікували на перегляд до 0,7%. Таким чином, у квітні-червні зростання ВВП було зафіксовано за підсумками третього кварталу поспіль.
Японський індекс Nikkei 225 у четвер піднявся на 2,3%.
До лідерів зростання увійшли акції виробника підшипників і карданних валів NTN Corp. (+6,9%), інтернет-компанії Rakuten (+4,6%), телекомунікаційної Nippon Telegraph & Telephone Corp. (+4,3%).
Ціна паперів інвестиційно-технологічна компанії Softbank Group підвищилася на 2,14, найбільшого роздрібного продавця одягу в Азії Fast Retailing - на 2,2%, автомобільних Nissan Motor та Toyota Motor - на 1,2% та 2,3% відповідно.
Південнокорейський індекс Kospi збільшився на 0,3%.
При цьому акції одного з найбільших у світі виробників чіпів та споживчої електроніки Samsung Electronics Co. знизилися на 0,7%, тоді як папери автовиробника Hyundai Motor - на 1%.
Австралійський індикатор S&P/ASX 200 за день додав 1,8%.
Ринкова вартість найбільших гірничодобувних компаній світу BHP та Rio Tinto зросла на 1,8% та 2,7% відповідно.
Крім цього, подорожчали акції технологічних компаній, включаючи Wisetech Global (+2,6%), Seek Ltd (+3,8%), Xero Ltd (+3,9%) і Block Inc. (+3,8%).
Водночас знизилася ціна паперів представників нафтової галузі, зокрема Woodside Energy (-5,5%) та Santos Ltd (-0,5%).
Китайський індекс Shanghai Composite знизився на 0,3%. Гонконгський Hang Seng опустився на 1%, завершивши "у мінусі" шостий день поспіль, і знаходиться на найнижчій позначці з початку березня.
Найбільш суттєво подешевшали акції девелопера Country Garden Holdings (-6,8%), нафтових CNOOC (-3,6%) та PetroChina (-1,9%), інтернет-гіганта Tencent Holdings Ltd. (-3,2%), автовиробників BYD (-3,1%) та Geely (-3,1%).
При цьому зросли котирування паперів виробника електроустаткування Techtronic Industries Co. (+2,4%), що випускає чіпи Semiconductor Manufacturing International Corp. (+0,8%), інтернет-рітейлер JD.com Inc. (+0,6%).
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуга народу» Трухін отримав підозру
|Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ
|Ігри навколо НАБУ: Як Банкова вирішила дорого продати Заходу нового Ситника
|Законопроєкт про НАБУ, який стурбував послів G7, зник із порядку денного. Уже є заміна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін затвердив виплату дивідендів Приватбанку на 28 млрд гривень
|Британський фунт знизився перед оголошенням енергетичного плану Трас
|Індекс Гонконгу 8 вересня впав шості торги поспіль, більшість ринків Азії закрилися в плюсі
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 07.09.22
|Фонд гарантування в серпні продав активи неплатоспроможних банків на 292 мільйона
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.09.22
Бізнес
|Nissan презентував новий X-Trail для Європи
|lifecell у тестовому режимі запустив дзвінки через Wi-Fi
|Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами
|Новий стандарт USB4 Version 2.0 удвічі підвищить швидкість передачі даних — до 80 Гбіт/с
|Nirvana виграла суд через обкладинку з оголеним малюком легендарного альбому Nevermind
|Створена ШІ картина перемогла у мистецькому конкурсі, викликавши полеміку про «смерть справжнього мистецтва»
|BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…