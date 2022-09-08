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АНАЛІТИКА

Індекс Гонконгу 8 вересня впав шості торги поспіль, більшість ринків Азії закрилися в плюсі

13:12 08.09.2022 |

Фінанси

 

Більшість фондових індексів найбільших держав Азіатсько-Тихоокеанського регіону зросли у четвер, одним із позитивних факторів стало підвищення американського ринку акцій днем ​​раніше.

Тим часом індикатори материкового Китаю та Гонконгу продемонстрували негативну динаміку на побоюваннях погіршення економічної ситуації в країні, у тому числі через нові локдауни у низці міст.

Аналітики Nomura знизили прогноз зростання ВВП КНР у 2022 році до 2,7% з 2,8%, посилаючись на менш значні обсяги експорту.

Тим часом, економіка Японії у другому кварталі зросла на 0,9% порівняно з попередніми трьома місяцями, свідчать переглянуті офіційні дані. Раніше повідомлялося про підвищення на 0,5%. Експерти, опитані Trading Economics, в середньому очікували на перегляд до 0,7%. Таким чином, у квітні-червні зростання ВВП було зафіксовано за підсумками третього кварталу поспіль.

Японський індекс Nikkei 225 у четвер піднявся на 2,3%.

До лідерів зростання увійшли акції виробника підшипників і карданних валів NTN Corp. (+6,9%), інтернет-компанії Rakuten (+4,6%), телекомунікаційної Nippon Telegraph & Telephone Corp. (+4,3%).

Ціна паперів інвестиційно-технологічна компанії Softbank Group підвищилася на 2,14, найбільшого роздрібного продавця одягу в Азії Fast Retailing - на 2,2%, автомобільних Nissan Motor та Toyota Motor - на 1,2% та 2,3% відповідно.

Південнокорейський індекс Kospi збільшився на 0,3%.

При цьому акції одного з найбільших у світі виробників чіпів та споживчої електроніки Samsung Electronics Co. знизилися на 0,7%, тоді як папери автовиробника Hyundai Motor - на 1%.

Австралійський індикатор S&P/ASX 200 за день додав 1,8%.

Ринкова вартість найбільших гірничодобувних компаній світу BHP та Rio Tinto зросла на 1,8% та 2,7% відповідно.

Крім цього, подорожчали акції технологічних компаній, включаючи Wisetech Global (+2,6%), Seek Ltd (+3,8%), Xero Ltd (+3,9%) і Block Inc. (+3,8%).

Водночас знизилася ціна паперів представників нафтової галузі, зокрема Woodside Energy (-5,5%) та Santos Ltd (-0,5%).

Китайський індекс Shanghai Composite знизився на 0,3%. Гонконгський Hang Seng опустився на 1%, завершивши "у мінусі" шостий день поспіль, і знаходиться на найнижчій позначці з початку березня.

Найбільш суттєво подешевшали акції девелопера Country Garden Holdings (-6,8%), нафтових CNOOC (-3,6%) та PetroChina (-1,9%), інтернет-гіганта Tencent Holdings Ltd. (-3,2%), автовиробників BYD (-3,1%) та Geely (-3,1%).

При цьому зросли котирування паперів виробника електроустаткування Techtronic Industries Co. (+2,4%), що випускає чіпи Semiconductor Manufacturing International Corp. (+0,8%), інтернет-рітейлер JD.com Inc. (+0,6%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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