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Американський фондовий ринок 29 серпня падав, оскільки побоювання щодо підвищення ставок зберігаються
08:04 30.08.2022 |
Фондові індекси США закрилися зниженням у понеділок, додавши до різких втрат минулого тижня через настирливі побоювання з приводу рішучості Федеральної резервної системи агресивно підвищувати процентні ставки для боротьби з інфляцією, навіть коли сповільнюється економіка.
Голова ФРС Джером Пауелл заявив у п'ятницю, що економіці США буде потрібна жорстка грошово-кредитна політика «на деякий час», перш ніж інфляція буде взята під контроль, розвіявши надії, що ФРС може перейти до більш помірного підвищення ставок після того, як останні дані показали , що ціновий тиск досяг свого піку
S&P 500 відновився після сесійних мінімумів, через які він впав на 1% до найнижчого рівня за місяць, але еталонний індекс все ж таки зафіксував найбільше дводенне відсоткове зниження за 2,5 місяці.
«П'ятничний розпродаж був відверто перебільшений, я знаю, (Пауелл) сказав, що збирається жорстко грати з інфляцією, але, чесно кажучи, це не сильно відрізняється від того, що він говорив протягом останніх кількох тижнів, він був трохи більш яструбиним, але я маю на увазі Боже, кого це дивує, правда?" сказав Ренді Фредерік, віце-президент з торгівлі та деривативів Charles Schwab в Остіні, штат Техас.
«Я не бачу великого зростання чи зниження тут у найближчій перспективі, я бачу велику волатильність, і, ймовірно, так буде принаймні доти, доки ми не подолаємо підвищення ставки 21 вересня».
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 184,41 пункту, або 0,57%, до 32 098,99 пунктів, S&P 500 - на 27,05 пунктів, або 0,67%, до 4030,61 пунктів, а Nasdaq Composite - на 124,04 пунктів, або 1,02%, до 12 017,67 пунктів.
Технологічні та зростаючі акції мегакапіталу, такі як Apple Inc, що знизилися на 1,37%, і Microsoft Corp, що знизилися на 1,07%, були одними з найбільших гальм для індексу зі зростанням прибутковості казначейських облігацій.
Індекс волатильності CBOE, показник страху Уолл-стріт, досяг семитижневого максимуму в 27,67 пункту.
Трейдери грошового ринку оцінюють можливість підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів на вересневому засіданні ФРС у розмірі 72,5%, що стане третім підвищенням такого масштабу поспіль. Вони очікують, що ставка за федеральними фондами до кінця року становитиме близько 3,7%.
Прибутковість дворічних казначейських облігацій, яка особливо чутлива до очікуваних процентних ставок, ненадовго торкнулася 15-річного максимуму, тоді як крива доходності, що уважно спостерігається, вимірювана розривом між прибутковістю двох- і 10-річних облігацій, залишалася суворо.
Багато хто вважає інверсію надійним сигналом рецесії, що насувається.
Економічні дані цього тижня відзначені серпневим звітом про зайнятість у несільськогосподарському секторі, який має бути опублікований у п'ятницю. Будь-які ознаки уповільнення ринку праці можуть зняти тиск з ФРС, щоб вона продовжила різке підвищення ставок.
S&P 500 зріс майже на 11% із середини червня до закриття п'ятниці. Нещодавно він знайшов підтримку трохи вище за свою 50-денну ковзну середню, хоча залишається значно нижчою за 200-денну ковзну середню. Незважаючи на відновлення, деякі інвестори, як і раніше, стурбовані наближенням вересня через історичну слабкість акцій протягом місяця та очікуване підвищення ставок ФРС.
Акції енергетичних компаній, що піднялися на 1,54%, стали яскравою плямою, оскільки ціни на нафту підскочили приблизно на 4% через можливе скорочення видобутку ОПЕК+ та конфлікт у Лівії.
Акції Bristol Myers Squibb впали на 6,24% після того, як кандидат у препарати для запобігання ішемічних інсультів не досяг основної мети у проміжній стадії випробувань.
Обсяг на біржах США становив 9,36 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,59 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.
Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищувало число зростаючих у співвідношенні 2,19 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,20 до 1.
S&P 500 показав 2 нових 52-тижневих максимуми та 22 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 28 нових максимумів та 199 нових мінімумів.
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