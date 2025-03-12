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Українські акції дорожчають зранку в середу після переговорів України та США в Джидді
13:30 12.03.2025 |
Вартість українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) після падіння в середньому на 7% в останні три торгових дні у середу сильно зросли після відкриття торгів на позитивних новинах про українсько-американські переговори у Джидді (Саудівська Аравія), що пройшли напередодні.
Згідно з даними WSE на 10:20 EET, курс акцій Milkiland підскочив на 9,52%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 7,27% і 5,68%, KSG-Agro - на 10,07%, найбільшого у країні виробника цукру - "Астарти" - на 3,89%.
Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) із зупиненими через війну шахтами виросли в ціні на 8,44%.
Крім того, на 7,47% подорожчали акції найбільшого українського виробника олії - "Кернелу", - які не входять до складу індексу через малу free-float, хоча напередодні вони подешевшали найбільше - на 8,06%.
На Лондонській біржі, де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo з активами в Україні виріс на 7,09%, тоді як найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП знизився на 0,97%.
На ринку єврооблігацій України примирення між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом також призвело до зростання котирувань на 0,6-1,9%: тепер євробонди із погашенням у 2029 році котируються на Франкфуртській біржі по 68,13% від номіналу, у 2036 - по 55,43%.
ВВП-варанти також подорожчали на 0,78% - до 77,75% від умовної вартості.
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