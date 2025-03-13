Трамп заявив, що може зробити «дуже погані для Росії речі», але не хоче заради миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники Сполучених Штатів прямують до Росії 12 березня для переговорів про можливе припинення вогню з Україною після того, як Київ погодився на 30-денне перемир'я. Трамп не уточнив, хто входить до переговорної групи, але висловив сподівання, що їм вдасться домогтися припинення вогню від Росії.

«І якщо ми це зробимо, я думаю, що це буде 80 відсотків шляху до завершення цього жахливого кровопролиття», - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії.

Віцепрезидент Джей Ді Венс, який також був на зустрічі, додав, що «протягом наступних кількох днів відбуватимуться телефонні й особисті розмови з деякими нашими представниками».

Трамп не сказав, коли він наступного разу розмовлятиме зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, але висловив сподівання, «що він піде на перемир'я».

«Ми пройшли половину шляху з припиненням вогню, тепер Росія має зупинитися. Після цього я думаю, що ми більше ніколи не повернемося до війни», - сказав президент США.

«Якщо буде потрібно, ми запровадимо санкції, але, сподіваюся, це не знадобиться. У фінансовому сенсі ми можемо зробити дуже неприємні, погані речі, руйнівні для Росії, але я цього не хочу, тому що я хочу побачити мир», - додав Трамп.

11 березня у Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій України й Сполучених Штатів.

Під час переговорів Україна погодилася з пропозицією американської сторони про запровадження режиму припинення вогню у війні з Росією на 30 днів. Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що згодом представники США та Росії зустрінуться для обговорення перемир'я.

Також радник президента США з національної безпеки Майк Волц повідомив, що Дональд Трамп за підсумками американсько-українських переговорів вирішив негайно відновити військову і розвідувальну допомогу Україні.

У Кремлі заявили, що вивчають заяви, зроблені за підсумками зустрічі української й американської делегацій у Джидді.