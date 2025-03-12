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Долар зміцнюється проти аналогів, оскільки ринки засвоюють дані про інфляцію та торгову напругу
17:38 12.03.2025 |
Долар США зміцнився по відношенню до основних валют, включаючи єну та швейцарський франк, у середу, оскільки дані показали уповільнення інфляції, хоча напруженість у світовій торгівлі свідчить про те, що занепокоєння щодо споживчих цін та економіки продовжуватимуть тиснути на ринки.
Дані Міністерства праці в середу показали менший, ніж очікувалося, зростання споживчих цін США до 0,2% минулого місяця в порівнянні із середнім прогнозом 0,3%, заснованим на опитуванні економістів Reuters.
Ця доповідь з'явилася на тлі торговельного конфлікту між США та їх торговими партнерами, відзначеного непередбачуваними оголошеннями президента Дональда Трампа щодо мит.
В останньому епізоді Європейський Союз оголосив у середу, що з квітня він запровадить зустрічні мита на американські товари на суму 26 мільярдів євро (28,39 мільярда доларів) у відповідь на загальні мита США на сталь і алюміній.
«Був короткий момент полегшення, тому що ІСЦ був нижчим, ніж очікувалося, і це створило певну волатильність валюти, але я думаю, що напрямок долара починає трохи зношуватися через сильніші тенденції, і є такий великий головний ризик у зв'язку з українсько-російською війною або митами», - сказав Джон Веліс, макростратег BNY для Америки.
Долар зміцнився на 0,55% до 148,59 єни. По відношенню до швейцарського франка долар зміцнився на 0,07% до 0,883. Долар США падав цього місяця відносно обох валют.
Курс євро знизився після того, як у вівторок досяг п'ятимісячного максимуму в 1,0947 долара, оскільки Україна заявила, що готова підтримати пропозицію Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню з Росією. У середу Кремль заявив, що чекає на подробиці від США.
Єдина європейська валюта злетіла високо завдяки обіцянкам Німеччини про значні бюджетні витрати, хоча ситуація ускладнилася після того, як партія Зелених пообіцяла заблокувати ці плани та оприлюднила конкурентні пропозиції.
Євро торгувався з підвищенням на 0,27% до 1,0889 долара. У березні валюта зросла майже на 5% щодо долара США.
Індекс долара, який вимірює курс долара до кошика валют, включаючи єну та євро, зріс на 0,22% до 103,68. Він на шляху до сім сесій програшів поспіль.
«Є так багато, так багато рухомих частин», - сказав Кеннет Брукс, керівник відділу корпоративних досліджень валютних курсів і ставок Societe Generale.
«Сьогодні вранці ми не бачимо безпечного притулку в європейських активах через відплату за торговельну війну», - додав Брукс.
Банк Канади знизив свою облікову ставку на 25 базисних пунктів до 2,75% і попередив про «нову кризу», намагаючись підготувати економіку країни до шкоди, яку можуть завдати мита Трампа.
Трамп відмовився від зобов'язання подвоїти мита на сталь і алюміній з Канади до 50% лише через кілька годин після оголошення про підвищення мит у вівторок. Перехід відбувся після того, як канадський чиновник також відмовився від власних планів щодо 25% надбавки на електроенергію.
Долар США ослаб проти канадського долара, впавши на 0,14% до 1,44 канадського долара за долар. У березні він впав на 0,36% порівняно з луні.
Британський фунт стерлінгів знизився після досягнення чотиримісячного максимуму в $1,29900 під час сесії. Він впав на 0,13% до $1,29300.
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