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АНАЛІТИКА

Чиста купівля населенням валюти у лютому 2025р склала $0,95 млрд

17:18 12.03.2025 |

Фінанси

 

Обсяги купівлі населенням України валюти у лютому 2025 році перевищили обсяги її продажу на $0,95 млрд порівняно із $1,48 млрд у січні цього року та $0,82 млрд у лютому минулого.

Згідно із даними НБУ на його сайті, порівняно із січнем купівля готівкової валюти зменшилась на $443,9 млн - до $1 млрд 974,9 млн, тоді як продаж навіть трохи зріс - на $11,5 млн, до $1 млрд 140,0 млн.

Окрім того, у лютому зменшилась купівля безготівкової валюти на $59,7 млн - до $400,3 млн при скороченні її продажу лише на $6,4 млн - до $276,9 млн.

На безготівковому валютному ринку у лютому порівняно із січнем спостерігалось зростання як купівлі, так і продажу валюти: купівля збільшилась на $527,9 млн - до $6 млрд 87,8 млн, продаж - на $601,7 млн, до $4 млрд 376,7 млн.

Операції між банками, порівняно із січнем, у лютому зменшились на $285,6 млн - до $5 млрд 831,6 млн.

Щодо лютого 2024 року, то купівля валюти клієнтами банків зросла на $1 млрд 208,3 млн, тоді як продаж скоротився на $347,5 млн. В той же час операції мж банками зросли на дві третини, або на $2 млрд 325,4 млн.

Як повідомлялося, чистий продаж валюти Національним банком у лютому 2025 року знизився на $691,6 млн - до $3 млрд 58,1 млн.

Середньомісячний курс долара у лютому зменшився на 44 копійки (-1,04%) - до 41,67 грн.

Чиста купівля населенням валюти у лютому 2025р склала $0,95 млрд
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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