Компактний електрокар Volkswagen ID.1 вироблятимуть у Португалії

Лише через кілька днів після презентації концепту ID.EVERY1 компанія Volkswagen оголосила, що серійна версія моделі сходитиме з конвеєра в Португалії. Виробництво має стартувати у 2027 році.

Глава бренду VW Томас Шефер (Thomas Schäfer) повідомив журналістам, що майбутній електромобіль вироблятимуть на заводі Volkswagen у Палмелі, Португалія. Зараз там виробляють VW T-Roc.

Причина, через яку компанія не вибрала Німеччину, проста: це було б занадто дорого. А оскільки ID.1 продаватиметься всього за "близько" 20 000 євро, автовиробникові доводиться бути дуже ощадливим. Тому навіть VW ID.2all, який очікується 2026 року з початковою ціною 25 000 євро, вироблятиметься в Іспанії.

Яким буде VW ID.1?

* Потужність двигуна: 70 кВт

* Максимальна швидкість: 130 км/год

* Запас ходу (WLTP): не менше 250 км

* Платформа: власної розробки Volkswagen

Чи будуть версії Cupra і Skoda?

На даний момент у Cupra і Skoda немає планів на свої версії моделі ID.1. Однак технічний керівник VW Кай Грюніц (Kai Grünitz) нещодавно заявив, що таке рішення може бути ухвалене після 2027 року, якщо продажі відносно недорогого електрокара підуть вгору.