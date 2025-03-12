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Приватбанк перерахував державі рекордні податки з прибутку
14:16 12.03.2025 |
Приватбанк перерахував до державного бюджету 41 млрд грн - рекордну суму податків фінустанови за 2024 рік.
Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.
"Приватбанк перерахував до державного бюджету 41 млрд грн податку на прибуток за 2024 рік, проти 26,7 млрд грн у минулому році", - йдеться у повідомленні.
У фінустанові нагадали, що прибуток Приватбанку до оподаткування у 2024 році становив 81 мільярд гривень.
Окрім того, Приватбанк сплатив майже 3 млрд грн інших видів податків.
За матеріалами:
Економічна правда
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