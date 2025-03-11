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Заклики Трампа скасувати “жахливу” програму чипів спричинили паніку серед американських виробників
12:26 11.03.2025 |
Під час виступу перед Конгресом 4 березня Дональд Трамп несподівано розкритикував CHIPS Act - закон, ухвалений у 2022 році для відновлення американського виробництва напівпровідників. Попри двопартійну підтримку та мільярдні інвестиції, він назвав програму "жахливою" і закликав спікера Майка Джонсона скасувати її.
Програма CHIPS передбачала виділення $50 млрд для будівництва заводів у США. Після її ухвалення компанії, зокрема Intel, Samsung та TSMC, почали будівництво в Аризоні, Нью-Йорку та Огайо. Міністерство торгівлі контролювало процес і розподіляло субсидії.
Однак після критики Трампа з'явилися побоювання, що адміністрація може переглянути підписані контракти. Деякі компанії звернулися до юристів, щоб оцінити ризики, пише NYT. Сенатор-республіканець Тодд Янг, який підтримував CHIPS, попросив пояснень від Білого дому, адже раніше адміністрація виступала за програму.
Водночас адміністрація Трампа вже почала скорочувати програму. У лютому Міністерство торгівлі звільнило 40 співробітників CHIPS Office. Чиновник Майкл Граймс, що проводив співбесіди, просив кандидатів надати результати тестів IQ або SAT і розв'язати математичні задачі.
Трамп запропонував замінити субсидії на мита, які зроблять виробництво чипів за кордоном дорожчим. За його словами, це вже змусило TSMC збільшити інвестиції у США на $100 млрд. Проте експерти зазначають, що компанія планувала розширення ще до тарифної загрози.
Юристи вказують, що тарифи можуть не вплинути на імпорт чипів, адже більшість із них постачаються до Азії для встановлення у пристрої, а не напряму в США.
Попри невизначеність, більшість компаній впевнені у своїх угодах з урядом. Проте майбутнє CHIPS Act залишається під питанням, і індустрія готується боротися за збереження програми.
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