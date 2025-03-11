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Meta тестує власний ШІ-чип, щоб не залежати від NVIDIA
15:53 11.03.2025 |
Компанія Meta почала тестування власного чипа для навчання систем штучного інтелекту. У разі успіху це може завдати серйозного удару позиціям NVIDIA. Про це пише Reuters.
Розробка власного чипа є частиною довгострокового плану Meta, спрямованого на зниження витрат на інфраструктуру обслуговування штучного інтелекту. Компанія прогнозує загальні витрати на 2025 рік у розмірі $114-119 млрд, з яких приблизно $65 млрд будуть витрачені на інфраструктуру.
Одне з джерел повідомило, що новий чип Meta - це спеціалізований прискорювач, тобто він призначений для виконання лише специфічних для ШІ завдань. Це може зробити його більш енергоефективним, ніж інтегровані графічні процесори (GPU), які зазвичай використовуються для робочих навантажень ШІ. Також це джерело зазначає, що у створенні чипа Meta допомогла тайванська компанія TSMC.
Тестування зазвичай коштує десятки мільйонів доларів США і займає приблизно від трьох до шести місяців, при цьому немає жодних гарантій, що тест буде успішним. У разі невдачі Meta буде змушена шукати проблему в дизайні та виготовляти чипи заново.
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