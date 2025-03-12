Goldman Sachs знизив прогноз S&P 500 на кінець 2025 р. до 6200 із 6500 пунктів

Аналітики Goldman Sachs знизили прогноз значення американського фондового індексу S&P 500 на кінець поточного року до 6200 пунктів з 6500 пунктів, які очікувалися раніше.

Вони посилаються на політичну невизначеність, включно з імпортними митами, а також побоювання щодо стану економіки США, повідомляє Reuters.

Торги у вівторок S&P 500 завершив на позначці 5572,07 пункту (знизившись за день на 0,8%). Таким чином, новий прогноз експертів банку передбачає підвищення більш ніж на 11%.

У понеділок індекс втратив 2,7%, що стало найгіршим падінням з грудня минулого року.

"Безпосередніми причинами падіння ринку є стрибок політичної невизначеності, здебільшого пов'язаний із митами, і побоювання щодо перспектив економічного зростання", - йдеться в повідомленні Goldman Sachs.

Котирування березневих ф'ючерсів на S&P 500 у середу зростають на 0,6%.