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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Рада заборонила повертати державі землю і нерухомість, незаконно передану у приватну власність понад 10 років тому
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача".
Відповідний законопроєкт №12089 у другому читанні на засіданні у середу підтримали 272 депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
Згідно із пояснювальною запискою, закон суттєво обмежує можливості для держави або місцевих громад вимагати повернення нерухомості (зокрема, земельних ділянок), яка була незаконна передані у приватну власність, а потім перепродана новому власнику, який не знав про її незаконне походження (добросовісний набувач).
Згідно із ухваленою редакцією закону, майно не може бути витребувано від добросовісного набувача, якщо:
* воно було продане у порядку, встановленому для виконання судових рішень;
* воно було продане такому набувачеві на електронному аукціоні у порядку, встановленому для приватизації державного та комунального майна;
* з дати проведення державної реєстрації права приватної власності набувача (фізичної або юридичної особи) на державне або комунальне нерухоме майно, незалежно від виду такого майна, минуло більше 10 років;
* з дати передачі набувачеві (фізичній або юридичній особі) у приватну власність державного або комунального рухомого або нерухомого майна, щодо якого на момент такої передачі чинним законодавством не передбачалась державна реєстрація правочину або реєстрація права власності, минуло більше 10 років.
Наприклад, держава та місцева влада не зможуть вимагати у суді повернення незаконно проданої землі, якщо з моменту її передачі у приватну власність минуло понад 10 років, а її власник за цей час змінився і може вважатися добросовісним набувачем.
Ця норма не поширюватиметься на випадки, якщо майно на момент вибуття з володіння держави або територіальної громади належало:
* а) до об'єктів критичної інфраструктури;
* б) до об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
* в) до об'єктів та земель оборони;
* г) до об'єктів або територій природнозаповідного фонду, за умови наявності підтвердних документів про статус таких об'єктів (територій) на момент вибуття з володіння;
* ґ) до гідротехнічних споруд, за умови наявності підтвердних документів про статус таких об'єктів на момент вибуття з володіння;
* д) до пам'яток культурної спадщини, які не підлягали приватизації.
У таких випадках можливість повернути нерухомість до державної або комунальної власності через суд залишається, але влада має обов'язково компенсувати добросовісному набувачеві ринкову вартість такого майна.
Водночас закон встановлює, що якщо майно було набуте безвідплатно в особи, яка не мала права його відчужувати, власник має право витребувати його від добросовісного набувача у всіх випадках.
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