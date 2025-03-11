Атаку на X (Twitter) здійснила група хакерів Dark Storm Team, але Маск каже про українські IP-адреси

Як тільки X (Twitter) перестав працювати, користувачі соцмережі почали жартувати, що в цьому обовʼязково звинуватять українців. І знаєте що? Цей жарт виявився правдою! В інтервʼю телеканалу Fox News власник X (Twitter) Ілон Маск розказав про кібератаку на соціальну мережу. За його словами, зловмисники нібито використовували "IP-адреси з області України", але він поки не може точно сказати, що саме сталося.

При цьому, за даними дослідників загроз з Check Point Research (CPR), відповідальність за атаку взяла на себе пропалестинська група хакерів Dark Storm Team, пише Newsweek. За останній місяць Dark Storm Team успішно атакувала об'єкти критичної інфраструктури, включаючи міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса (LAX), порт Хайфи в Ізраїлі та Міністерство оборони ОАЕ.

Повідомлення про те, що Dark Storm Team взяло на себе відповідальність за збій в роботі X (Twitter) нібито також зʼявилося на каналі групи в Telegram, але наразі він не доступний.

У будь-якому випадку Ілон Маск, схоже, знову скористався можливістю згадати Україну, що він останнім часом робить в абсолютно різних контекстах. Наприклад, критикує лібералів в США через підтримку допомоги Україні, чи критикує президента Зеленського, чи просуває свій "мирний план", який він озвучив ще 2022 року. Таке враження, що всі думки Маска тільки про Україну.

Користувачі в X (Twitter) жартують, що оскільки графік збою в роботі соцмережі нагадує український тризуб, то це точно була атака з боку України.