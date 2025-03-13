Рубіо пояснив позицію США щодо участі Європи в «мирних переговорах»

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що участь Європи в майбутніх переговорах про "мир" в Україні повʼязана із запровадженням ними санкцій проти Росії.

Про це він сказав журналістам під час перебування в Ірландії 12 березня, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо попросили прокоментувати згадку у спільній заяві України та США за підсумками переговорів у Саудівській Аравії про те, що, на думку Києва, "європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу".

"Європейці запровадили низку санкцій проти Російської Федерації, і, в моєму уявленні, на будь-яких переговорах... з росіянами порушуватиметься питання європейських санкцій, які були накладені на них", - пояснив він.

Держсекретар додав, що, на його думку, для досягнення миру в Україні "європейці повинні будуть ухвалити певне рішення про те, що вони збираються робити з цими санкціями і так далі".

"Ось чому я вважаю, що вони мають бути обов'язково залучені в цьому плані", - зазначив Рубіо.

Також, вказав він, участь європейців у переговорах може бути повʼязана з майбутніми гарантіями безпеки для України.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.

Європейські держави підтримали домовленості у Джидді та заявив, що рішення тепер за Росією.