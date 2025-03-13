Фінансові новини
- |
- 13.03.25
- |
- 01:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рубіо пояснив позицію США щодо участі Європи в «мирних переговорах»
23:26 12.03.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що участь Європи в майбутніх переговорах про "мир" в Україні повʼязана із запровадженням ними санкцій проти Росії.
Про це він сказав журналістам під час перебування в Ірландії 12 березня, повідомляє "Європейська правда".
Рубіо попросили прокоментувати згадку у спільній заяві України та США за підсумками переговорів у Саудівській Аравії про те, що, на думку Києва, "європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу".
"Європейці запровадили низку санкцій проти Російської Федерації, і, в моєму уявленні, на будь-яких переговорах... з росіянами порушуватиметься питання європейських санкцій, які були накладені на них", - пояснив він.
Держсекретар додав, що, на його думку, для досягнення миру в Україні "європейці повинні будуть ухвалити певне рішення про те, що вони збираються робити з цими санкціями і так далі".
"Ось чому я вважаю, що вони мають бути обов'язково залучені в цьому плані", - зазначив Рубіо.
Також, вказав він, участь європейців у переговорах може бути повʼязана з майбутніми гарантіями безпеки для України.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.
Європейські держави підтримали домовленості у Джидді та заявив, що рішення тепер за Росією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що може зробити «дуже погані для Росії речі», але не хоче заради миру
|Україна не визнаватиме свої території за РФ, не дасть забути російські злочини – Зеленський
|Рада заборонила повертати державі землю і нерухомість, незаконно передану у приватну власність понад 10 років тому
|ЗСУ виконують завдання у Курській області, командування ставить завдання максимально зберігати життя - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому корпоративне навчання англійської стає трендом серед компаній
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рубіо про угоду щодо корисних копалин: я б не розглядав це як гарантію безпеки
|У Польщі підтвердили відновлення постачань американської зброї Україні через хаб у Ясьонці
|ЄС оголосив контрзаходи у відповідь на тарифи США на сталь і алюміній
|Єрмак: деталі припинення вогню почнуть обговорювати наступного тижня
|Угода про корисні копалини рамкова, основний документ буде після її підписання - Єрмак
|Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади - Білий дім
Бізнес
|Genesis відкриває офіс у Львові, спершу тут працюватиме близько 100 людей
|Компактний електрокар Volkswagen ID.1 вироблятимуть у Португалії
|Процесор Apple M3 Ultra з Mac Studio Pro на 38% перевершує нові чипи M4 Max
|Meta тестує власний ШІ-чип, щоб не залежати від NVIDIA
|Заклики Трампа скасувати “жахливу” програму чипів спричинили паніку серед американських виробників
|Tesla стає токсичною: власники маскують авто під Honda, Audi та Mazda
|Атаку на X (Twitter) здійснила група хакерів Dark Storm Team, але Маск каже про українські IP-адреси