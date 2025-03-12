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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4941 грн/$1
12:37 12.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 12 березня 2025 року.
|Показник
|11.03.2025
|12.03.2025
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3985
|41.4941
|0.23
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 12 березня- 41,4124 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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