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Tesla стає токсичною: власники маскують авто під Honda, Audi та Mazda
09:00 11.03.2025 |
Відтоді, як Ілон Маск (Elon Musk) став політично активним за президента США Дональда Трампа, його компанія з виробництва електромобілів Tesla також почала викликати дедалі більше протиріч у споживачів. Деякі з власників стикаються з ворожістю і погрозами, особливо в США. Як повідомило видання New York Times, водії Tesla навіть почали маскувати свої автомобілі під моделі інших брендів, щоб уникнути образ і конфліктних ситуацій.
Мабуть, найпростіший спосіб показати свою незгоду з діями Маска - відмовитися від використання автомобіля Tesla. Так вчинила співачка Шеріл Кроу (Sheryl Crow). Нещодавно вона опублікувала в Instagram відео, де її Tesla відвозять на евакуаторі. Вона заявила, що гроші від продажу підуть на підтримку американського суспільного мовника NPR.
Режисер Пол Анвін (Paul Unwin), який проживає в Лондоні, заплатив штраф за дострокове розірвання контракту лізингу, щоб скоріше позбутися своєї Tesla. Він втратив 500 фунтів стерлінгів за відмову від Tesla Model Y і пересів на Polestar 3.
Втім, не всі готові просто продати свої Tesla. Тож дехто вдається до творчих рішень: змінює емблему Tesla на Honda, Mazda, Audi та інших брендів, щоб уникнути осуду чи навіть вандалізму. Одна з власниць Tesla, сімейний терапевт і демократка Дженніфер Требб (Jennifer Trebb), розповіла New York Times, що купила наліпку на бампер для своєї Tesla зі словами: "Я купила це до того, як Ілон (Elon) збожеволів".
Видання Courier опублікувало в Instagram добірку автомобілів Tesla, чиї власники за допомогою подібних наліпок і "ребрендингу" приховують свою приналежність до виробника, який дедалі більше асоціюється з його ексцентричним власником. Знайти подібні аксесуари в інтернеті не складає труднощів.
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