Tesla стає токсичною: власники маскують авто під Honda, Audi та Mazda

Відтоді, як Ілон Маск (Elon Musk) став політично активним за президента США Дональда Трампа, його компанія з виробництва електромобілів Tesla також почала викликати дедалі більше протиріч у споживачів. Деякі з власників стикаються з ворожістю і погрозами, особливо в США. Як повідомило видання New York Times, водії Tesla навіть почали маскувати свої автомобілі під моделі інших брендів, щоб уникнути образ і конфліктних ситуацій.

Мабуть, найпростіший спосіб показати свою незгоду з діями Маска - відмовитися від використання автомобіля Tesla. Так вчинила співачка Шеріл Кроу (Sheryl Crow). Нещодавно вона опублікувала в Instagram відео, де її Tesla відвозять на евакуаторі. Вона заявила, що гроші від продажу підуть на підтримку американського суспільного мовника NPR.

Режисер Пол Анвін (Paul Unwin), який проживає в Лондоні, заплатив штраф за дострокове розірвання контракту лізингу, щоб скоріше позбутися своєї Tesla. Він втратив 500 фунтів стерлінгів за відмову від Tesla Model Y і пересів на Polestar 3.

Втім, не всі готові просто продати свої Tesla. Тож дехто вдається до творчих рішень: змінює емблему Tesla на Honda, Mazda, Audi та інших брендів, щоб уникнути осуду чи навіть вандалізму. Одна з власниць Tesla, сімейний терапевт і демократка Дженніфер Требб (Jennifer Trebb), розповіла New York Times, що купила наліпку на бампер для своєї Tesla зі словами: "Я купила це до того, як Ілон (Elon) збожеволів".

Видання Courier опублікувало в Instagram добірку автомобілів Tesla, чиї власники за допомогою подібних наліпок і "ребрендингу" приховують свою приналежність до виробника, який дедалі більше асоціюється з його ексцентричним власником. Знайти подібні аксесуари в інтернеті не складає труднощів.